İshak Paşa Hamamı, Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edildi. İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan 550 yıllık tarihi hamam harabeye dönmüş durumda.

Sahibi tarafından 3,5 milyon dolara satılığa çıkarılan hamamın duvarları yıkılmak üzere.

Hamamın içerisinde, ibrik ve hamam taşları bulunuyor. Havadan çekilen görüntülerde, hamamın duvarlarını ve çatısının büyük bir kısmını otların kapladığı görülüyor.

Tarihi hamamın satılık olduğunu gören vatandaşların bazıları, restorasyon yapılıp tekrar hamam olarak kullanılması koşulu ile satılmasını normal buluyor. Bazıları ise tarihi eserin satılmasına tepki gösteriyor.

Kaynak: İHA