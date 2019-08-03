Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıl da özel tiyatrolara destek verecek. Bakanlık tarafından 6 milyon 100 bin liralık destek bütçesi hazırlandı. Geçen yıl 261 özel tiyatroya 5 milyon 246 bin lira destek verilmişti.

Yerli yazarların kaleme aldığı oyunları sahneleyen özel tiyatrolara, değerlendirme sürecinde ek puan verilecek. 15 Temmuz'da başlayan başvurular 15 Ağustos'ta sona erecek.

Bu zamana kadar verilen en büyük destek

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Özel Tiyatrolar 2019-2020 Sanat Sezonu Destek Başvuruları" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yavuz, bu yıl verilecek desteğin özel tiyatrolara verilen en büyük destek olduğunu söyledi. Bakanlığın uzun yıllardır özel tiyatroları desteklemek için çalışma yürüttüğünü belirten Yavuz, 2002'den bu yana yardım alan özel tiyatro sayısını yaklaşık 4,5 katına çıkardıklarını anlattı.

"Desteklediğimiz tiyatroların yüzde 50'si İstanbul'da, diğer yüzde 50'si de Türkiye'nin diğer illerinde. Amacımız tiyatronun gelişmesi. Devlet Tiyatrolarına imkanı yaratmaya çalışırken özel tiyatrolara da destek vermek istiyoruz."

4 kategorideki özel tiyatrolara destek verilecek

Profesyonel tiyatrolar, amatör tiyatrolar, çocuk tiyatroları ve geleneksel tiyatrolar olmak üzere 4 kategorideki özel tiyatrolara destek vereceklerini vurgulayan Yavuz, şunları söyledi:

"Kültür ve sanatın hiçbir alanının, sadece devlet kurumlarının yürüttüğü kültürel ve sanatsal üretimlerle devam etmesi mümkün değil. Bunun özel alanda da desteklenmesi gerekiyor. Keşke Türkiye'deki özel sektör de kültür ve sanatı daha çok destekleyebilse. Özel sektörün daha fazla kültür ve sanat yatırımcısı olması lazım. Bu konuda her şey Kültür ve Turizm Bakanlığından beklenmemeli. Avrupa'yı örnek alırsak, Türkiye'deki sermayenin kültürel, sanatsal üretimin arkasına geçmesi gerekiyor."

Kaynak: AA