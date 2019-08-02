Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyü sınırlarında bulunan Satala Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yürütülen çalışmalar, Gümüşhane Valiliğince de destekleniyor.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığındaki kazı çalışmalarında 25 kişilik ekip, döneme ait eser ve bilgilere ulaşmak için gayretle çalışıyor.

Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırındaki tek kazı

Kazı Başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım, Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'da bulunan 4 lejyonundan birisinin Satala Antik Kenti'nde olduğunu belirtti.

Anadolu'daki diğer Roma lejyonlarının kazılmaya müsait olmadığını ve ilk defa Anadolu'da lejyon kalesi kazısının Satala'da yapıldığını söyleyen Yıldırım, "Çalışmalarda 15. Apollinaris Lejyonu'nun kalesine ait büyük duvar ve yapılar ortaya çıkmaya başlıyor" dedi.

Yıldırım, Kapadokya bölgesindeki Roma lejyon hatlarının kuzeydoğuda, en uçta yer alan en önemli kalesinin Satala Antik Kenti'nde bulunduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Günümüze kadar gelebilen tek örnek. Anadolu'da bunlardan 4 tane var ama diğer 3'ünden 2'si baraj altında kaldı. Birisi de modern yerleşim altında kaldı. Bundan dolayı elimizdeki tek örnek Satala. Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırındaki tek kazı. Lejyonlar ve doğu sınır hattındaki bütün siyasi olaylar, politikalar, savaşlar üzerine elde edebileceğimiz bilgilerin çıkabileceği tek nokta."

"DNA analizleriyle çok önemli bilgilere ulaşmayı planlıyoruz"

Yıldırım, alanda devam eden kazılarda 15'inci lejyona ait tuğla ve çatı kiremitleriyle karşılaştıklarını söyledi.

Bizim açımızdan bunlar çok önemli veriler olduğunu belirten Yıldırım; "İlerleyen yıllarda kazıların büyümesiyle çok önemli verilere ulaşmayı planlıyoruz. Kazıdan beklentimiz büyük. Lejyonların 5 bin ile 6 bin 500 arasında değişen bir mevcudu var. Bunların 4 bin kadarı lejyonerlerden oluşuyor. Geriye kalan nüfusu subaylar, mimarlar, mühendisler, yardımcı hizmetlerdeki personel oluşturuyor. Burası Roma'nın doğudaki en önemli üssü konumunda. Biz bu yapıyı olduğu gibi anlamaya çalışacağız" dedi.

"Birçok toplantıya davet ediliyoruz"

Kazının dünya arkeolojisi açısından da önemli değer olduğunu vurgulayan Yıldırım, Roma'nın doğu sınırlarında bulunan tek lejyonundaki kazı çalışmalarını dünyanın da dikkatle izlediğini belirtti.

Yıldırım, Roma İmparatorluğu'nun dünyada özellikle Britanya, Afrika ve Mısır civarında yaklaşık 35 lejyonunun bulunduğu söyleyerek, "Roma askeri tarihi üzerine araştırma yapan herkesin bizimle iletişime geçtiğini görüyoruz. Buradaki bilgiler, oradakilerle karşılaştırılarak sentez oluşturulmaya çalışılıyor. Doğu sınırı çok önemli bir sınır. Sasaniler yani günümüzdeki İranlıların atalarına ulaşan sınır. Bu bakımdan da çok önemli. Birçok toplantıya davet ediliyoruz" dedi.

Kaynak: AA