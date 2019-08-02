Gürcistan’ın Batum şehrinde 2018 Aralık ayında yapılan Geleceğin Yıldızları Klasik Müzik Yarışmasında dereceye giren Artvin Gençlik Merkezi Piyano kursu öğrencileri 9-12 Eylül 2019’da İtalya’nın Pesaro şehrinde Viva Rossini klasik müzik festivali katılacak.

Türkiye’yi İtalya’da temsil edecek genç yeteneklerin ve ilin tanıtımı içinse bir klip hazırlandı.

Velilerin desteğiyle hazırlanan klipte; Artvin’in önemli turizm destinasyon merkezlerinden olan Türkiye’nin en yüksek cam seyir terası ve en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe’de İtalya’ya gidecek öğrencilerin piyano çaldığı görüntüler yer alıyor.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Artvin Gençlik Merkezi Piyano Eğitmeni Tamara Çelik, İtalya’da yapılacak olan yarışma için 6 aydır yoğun bir çalışma sürdürdüklerini söyledi.

Çelik; “ Her yıl farklı ülkede yapılan bu etkinlik geçtiğimiz yıl Gürcistan’ın Batum kentinde yapılmıştı. Özel davet üzerine bizde Artvin Gençlik Merkezi Piyano kursu öğrencilerimizle davet edildik. Yaklaşık 7 yıldır eğitim alan 6 -16 yaş arasında ki 12 öğrencimle yarışmaya katılarak dereceye girdik. Bunu üzerine ve İtalya’da yapılacak yarışmaya davet edildik ve yaşları 9 ile 16 arasında değişinen 12 öğrencimle 11 Eylül’de İtalya’nın Pesaro şehrinde Viva Rossini festivalinde sahne alacağız. 6 aydır 12 kişilik ekibimizle haftanın 7 günü çalışıyoruz. Öğrencilerim çok istekli eğer İtalya’da kazanırsak Fransa ‘da yapılacak dünya şampiyonasına katılacağız” dedi.

Birsu Gümüş 4 yıldır Artvin Gençlik Merkezinde piyona eğitimi aldığını anlatarak, “Gürcistan’a festival gitmiştik. Orada seçildik. Şimdide İtalya’ya gideceğiz” dedi.

5 yaşında piyano eğitimine başlayarak 8 yıldır piyano eğitimi Arda Pınar, “6 ay kadar önce Batum’da bir festivale katıldık. Orada seçildik ve çok heyecanlıydık. Seçildiğimiz için İtalya’ya gidiyoruz ve daha da heyecanlıyız. Günde en az 2 saat çalışmamız gerekiyor. Yeni parçalar zor bir süreç. Seçilirsek Fransa’ya gideceğiz. Annem, Tamara hocam, babam arkadaşlarım çok destek oldular. Bir gayetle parçamı bitirdim. Şimdi biraz güzelleştirmem gerekiyor. Neden piyano? Çok güzel bir enstrüman ve sanatı gerçekten ortaya çıkarabildiğimi düşünüyorum piyanoda” dedi.

Haber: Fatih Tüysüz