Ticaret Bakanlığının Bebek Araç Gereçleri Üretici, İthalatçı ve Perakendeciler Derneği (BAGİDER) ile yürüttüğü ortak çalışma ile ebeveynler, hassas içerikli bebek ürünlerine karşı uyarıldı. Bu kapsamda bir de kamu spotu hazırlandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın talimatıyla başlatılan projede ailelerin bilinçlendirilmesi, tüketicilerin bebek ürünlerindeki uyarıları dikkate alması hedefleniyor.

Bu kapsamda bir de “bebekurunleristandartlari.com” adıyla bir internet sitesi kuruldu. Tüketicilerin ürünleri alırken hangi standartlara dikkat etmesi gerektiği internet sitesinde paylaşılıyor.

Ticaret Bakanlığı Piyasa Denetimi ve Gözetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan, TRT Haber canlı yayınında uygulamayla ilgili detayları paylaştı.

Karaaslan’ın verdiği bilgilere göre, gerek online satış sitelerinde gerekse perakende noktalarında güvenliğe ve AB standartlarına uygun ürünler tercih edilmeli.

Tekstil ürünlerinde lif içerikleri önemli

Bebeğin cildine doğrudan temas eden tekstil ürünleri özellikle ebeveynlerin dikkat etmesi gereken ürünlerin başında geliyor. Bu ürünlerin lif içeriklerine dikkat edilmesi ve lif içeriklerini gösteren etiketlerin iyice okunması gerekiyor. Tekstil ürünlerinde yüzde 100 pamuklu ürünlerin tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Bebek kıyafetinde bulunan metal çıtçıtların çocuğun tenine zarar vermemesi için nikel testlerinden geçmiş olması gerekiyor. Yıkanabilir, kolaylıkla temizlenebilir ürünlerin seçilmesi gerekiyor.

Kıyafet seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da boyun bağcığı. Avrupa Birliği standartlarına uygun boyun bağı bulunmayan ürünlerin satın alınmaması gerekiyor.

Oyuncaklarda uyarıcı ibarelere dikkat edilmeli

Çocukların gün içinde en çok haşır neşir oldukları bir diğer dikkat edilmesi önemli ürün ise oyuncak. Oyuncak seçiminde ailelerin uyarıcı işaretlere dikkat etmesi gerekiyor. Bu uyarıların başında da uygunluk varsayımını gösteren CE ibaresi ve oyuncağın hangi yaş grubuna uygun olduğunu gösteren yaş grubu ibaresi büyük önem arz ediyor. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise oyuncağın pil bulundurup bulundurmadığı ve oyuncağın yüksek ses çıkarıp çıkarmadığı…

3 yaş altı ve 3 yaş üstü ibarelerine ebeveynlerin dikkat etmesi gerekiyor. 3 yaş altına önerilmeyen ürünler genellikle küçük parçaları ve sivri uçlu oyuncakları içlerinde barındırıyor. Bu ürünler 3 yaş altındaki bir çocuk için tehlikeli olabiliyor.

3 yaş altındaki çocuklar için; pelüş, dolgulu, yıkanabilir ürünler özellikle öneriliyor.

Mama sandalyelerinde dikkat edilmesi gerekenler

Bebek ve çocukların bir nevi yemek masası olan mama sandalyeleri satın alınırken CE standartlarının yanı sıra, güvenlik aparatlarının uygunluğu da büyük önem teşkil ediyor. Bu sandalyelerde 5 noktalı bir emniyet kemer sistemi ve çocuğun kaymasını önlemek amacıyla ön kısımda bir aparat bulunması gerekiyor. Mama sandalyesinde keskin uçların bulunmaması bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta. Hijyen ve çocuk sağlığı açısından bu sandalyelerin tablalarının da kolay temizlenebilir olması gerekiyor.

Biberonlardaki standartlara dikkat

Tüm ürünlerde olduğu gibi çocukların ağızlarından düşürmedikleri biberon ve emziklerde de standartlara dikkat etmek gerekiyor. Üründeki standartların tam olası aynı zamanda ürünün tüm güvenlik testlerinden geçmiş olduğunu da gösteriyor.

Bebek arabalarında frenleme ve kilitleme önemli

Bebek arabalarımızda en önemli husus frenleme ve kilitleme mekanizmaları olarak karşımıza çıkıyor. Bebek arabaları eğimli bir yüzeyde kullanıldığı zaman frenleme ve kilitleme mekanizmaları bebeğin kayıp düşmesini önleyebiliyor. Aracın güvenliği aynı zamanda bebeğin güvenliği anlamına geliyor.

Bir diğer tekerlekli ürün olan yürüteçte de güvenlik mekanizmalarının mutlaka bulunması gerekiyor. Sadece satın alırken değil satın aldıktan sonra da ebeveynlerin bilinçli olması gerekiyor. Yürüteçlerde çocuğu 20 dakikadan fazla tutmamak gerekiyor.

Bebek yatakları

Bebeğin gün içinde en çok vakit geçirdiği yerlerden biri olan bebek yataklarını seçerken standart numarasına dikkat edilmesi gerekiyor. Bebek yataklarında hiçbir şekilde açık uçlu bir boru bulunmaması gerekiyor. Yataktaki vidalar çıkıntılı olmamalı ve parmaklık aralıkları uygun büyüklükte olmalı.

Kaynak: TRT Haber