Sanal gerçeklik, her sektörü olduğu gibi tıp alanını da dönüştürüyor. Bu teknolojik gelişmeyi Türkiye de yakından izliyor.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, doktor adaylarını artık dijital ameliyathanede eğitiyor. Fakülte, öğrencilerin eğitim ortamının kısıtlı olmasından yola çıktı.

İstanbul Kalkınma Ajansı da destek verdi, ortaya Türkiye'nin sanal gerçeklik kullanan ilk ameliyathane simülasyonu çıktı.

Öğretim görevlileri ve öğrenciler uygulamadan memnun

Öğrenciler, sanal gerçeklik gözlüğünü kullanarak kendini her türlü tıbbi cihazın yer aldığı bir ameliyathanede bulabiliyor. Öğrencilerin önünde bir hasta yer alıyor ve bu hastayı sanal gerçeklik teknolojilerini kullanarak hastayı ameliyat ediyor.

Hem öğretim görevlileri hem de öğrenciler sonuçlardan oldukça memnun.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Leyla Türker Şener, görselliğin eğitimde çok etkili olduğunu söyledi. İstanbul Kalkınma Ajansı da sanal gerçekliğin sağlık sektöründe büyük bir devrim olduğu görüşünde.

3 Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Laboratuvarı'ndan sadece öğrenciler değil, akademisyenler de faydalanabiliyor.

Haber: Süleyman Kaçmaz

Kamera: Özden Ayvaz