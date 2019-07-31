Hızla zayıflamak isteyenler, çoğu zaman sağlıksız yollara başvurabiliyor.

Onlardan biri de, internet üzerinden satılan ve zayıflattığı iddia edilen çaylar...O çayların içinde, kullanımı Türkiye'de yasak olan "sibutramin" adlı etken madde bulunuyor.

İnternet üzerinden satışı yapılan ve sosyal medya üzerinden ünlüler tarafından sık sık reklamları yapılan zayıflama çayları sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor, ölüme bile sebebiyet verebiliyor.

Çayların zararları saymakla bitmiyor

Cerrahpaşa Tıp Fak. Endokrin ve Metabolizma Hast. Uz.Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, "Bu ilaçlar seratonin, noradrenalin ve dopaminin geri emilimini bloke ederek iştah merkezini baskılayan ilaçlar. Bunları kullananların büyük bir kısmında kalp krizini tetiklediği ani ölümlerin olduğu kardiyovasküler sonuçlara yer açtığı, intiharlara yol açtığı gibi yapılan çalışmalarda görüldükten sonra bunlar yasaklandı. İlaç olarak kullanılandan daha yüksek oranda bu maddeler konularak şu anda ticari bir şekilde toplumun sağlığıyla oynanıyor. Cinsel gücü performansı arttırıcı amaçlı ya da başka nedenlerle eczanede ilaç olarak düşük dozlarda verilenleri çok yüksek dozlarda maalesef bu ürünlerin içine koyabiliyorlar." dedi.

Uzmanlar internet üzerinden satılan bu tür ilaçların, hekim önerisi dışında kullanılmaması konusunda uyarıyor.

Haber: Fatma Demir Turgut

Kamera: Tarık Aşçı