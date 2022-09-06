Kommagene Uygarlığının beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kentinde kazılar 3 ayrı bölgede devam ediyor.

Çalışmalar, nekrepol alanının kuzeyinde bulunan yerleşim yeri, merdivenli yapı ve mozaikli alanda yürütülüyor.

2009 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan mozaikli alanda, bu yıl lahit mezar bulundu.

"Bulunan iskeletler 1800 yıl öncesine ait"

Bir metre genişliğinde 2 metre uzunluğunda ve yaklaşık 2 ton ağırlığında olan lahit mezarın kapağı kazı ekibi ve işçiler tarafından açıldı.Mezarın içerisinde 4 insan iskeleti bulundu.

150 metrekare büyüklüğünde bir kısmı tahrip olmuş mozaikte, ayrıca kartal kabartmalarının bulunduğu bir mezar odası bulunuyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "2009 yılında ilk kez yapmış olduğumuz kazılar sonucunda bazilikada 5. yüzyıl taban mozaiği denilen bir yapıya ulaşmıştık. Bu mozaikte orta sahnede 'cennet sahnesi' dediğimiz asma dalı içerisinde yaban keçileri ve diğer hayvan betimleri yer alıyordu. 2022 yılında ise Adıyaman İl Özel İdaresi’nin desteğiyle ikinci etap ihaleyi gerçekleştirdik ve ihalenin dördüncü gününde yapmış olduğumuz kazılarda sanduka tipi bir mezar, üzerinde kapağı bulunan bir mezar yapısına ulaştık. Bu kapağı kaldırdığımız da ise 4 bireye ait iskelet tespit ettik. Bu iskeletlerin günümüzden 1800 yıl öncesine ait olduğunu düşünüyoruz" dedi.