12 Punto Senaryo Günleri, sektör için kapılarını aralıyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri" ile projeler destekleniyor, uluslararası çapta filmlere katkı sağlanıyor.

"12 Punto 3 yıl önce başladı"

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, 12 Punto TRT Senaryo Günleri'ne katılan önemli isimler ile bir araya geldi. Eren, TRT'nin bu alandaki desteğinin süreceğini vurguladı.

İbrahim Eren, "Her zaman şuna inanıyorum; bazı organizasyonlar şanslı başlar. 12 Punto'nun şansının da bu olduğuna inanıyorum. 12 Punto 3 yıl önce başladı. 15 yılın üzerinde TRT tecrübesi var burada" dedi.

"TRT'deki hayallerimden biriydi"

12 Punto TRT Senaryo Günleri'nin TRT'deki hayallerinden biri olduğunu vurgulayan Eren, şunları söyledi:

"Bizimki profesyonel bir organizasyon. Ama bir taraftan manevi olarak baktığımızda amatör ruhla destekliyoruz. Prodüktörleri her aşamada destekliyoruz. Senaryolaştırma, eğitim veya dünyaya yayma gibi bir destekleri yok ama biz 12 Punto'da bu farklı aşamaları da destekliyoruz. Bu benim TRT'deki hayallerimden bir tanesiydi. 8 yıldır TRT'deyim, çok iyi senaryolar gördüm. Soykırımla alakalı. Biz rekabet etmiyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz."

"TRT logolu filmler göreceğiz"

İbrahim Eren, 12 Punto'da elde edilen başarının önümüzdeki yıllarda TRT logolu filmlerle meyvesini vereceğini söyledi:

"Bizler de bu yolculuğun bir parçası oluyoruz. Prodüktörlerle beraber biliyorsunuz TRT'nin sinematik vizyonunda önümüzdeki 5-10-20 yıl için pek çok yeni filmde TRT'nin logosunu göreceğiz. İster büyük ister küçük olsun, bu önemli değil. Önemli olan her zaman onların yanında olmak."

"TRT olmasaydı gerçekleştiremezdik"

Yönetmen Jasmila Zbanıc, TRT'nin önemine dikkati çekerek, "TRT olmasaydı bunu gerçekleştiremezdik. Bu o kadar önemli bir yatırımdı. Ortak projeyi gerçekleştirdiğimiz 9 Avrupa ülkesi var. TRT'de böyle bir koşul yoktu. İstediğimiz gibi parayı kullanabildik" dedi.

"Film çekmek önemli bir yolculuk"

Yönetmen Tamara Kotevska ise şöyle konuştu:

"Film çekmek önemli bir yolculuk. 4 kişilik bir ekiple başladık. Koşullar çok önemli. Birisi bunlarla başa çıkmazsa bu film beklendiği gibi olmayacaktır."

Geliştirilen projeler jüriye sunulacak. 4 projeye TRT Ortak Yapım Ödülü, 4 projeye ise TRT Ön Alım Ödülü verilecek.

2021 TRT 12 Punto ödülleri, 29 haziran Salı günü TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in katılacağı törenle sahiplerini bulacak.