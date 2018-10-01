Hatay'ın tarihi yapıları restore ediliyor

Hatay Payas'ta Mimar Sinan'ın eseri Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin restore işlemi bitti. Cenevizlilerden kalan Payas Kalesi'nin restorasyonunda da sona gelindi. Bu muhteşem iki yapı içindeki çarşı, cami ve hamamıyla ziyaretçi ağırlamaya hazır.

Tarihi Payas Kalesi yenileniyor

Tarihi Payas Kalesi, Osmanlı döneminde onarılarak, Kıbrıs'ın fethi sırasında aktif olarak kullanıldı ancak, zamanla harabe haline geldi.

Cenevizliler döneminden kalan kale Osmanlı zamanında aslına uygun olarak tamir edildi. Hem Cenevizlilerin hem de Osmanlı’nın eseri olan kale yine aslına uygun olarak restore ediliyor.

Restorasyon çalışmalarından bilgiler veren Mimar Tuğba Kaplan, "Hem Cenevizlilerden kalma hem Osmanlılardan kalma hem de cumhuriyetin ilk yıllarından kalma dönem ekleri var. Kalenin hendeğinin tekrar su ile doldurulup peyzaj ögesi gibi kullanılma fikri var." bilgisini paylaştı.

Mimar Sinan'ın eseri restore edildi

Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa, Kıbrıs'ın fethinin ardından kalenin hemen yanına bir külliye yapılması talimatını vermiş. Külliye, İstanbul-Halep-Şam-Hicaz yolu üzerinde, hac ve ipek yolu kervanlarının kesiştiği noktada yer alıyor. Harabe halindeki külliye, Payas Belediyesi tarafından ayağı kaldırıldı.

Külliye çarşısında 40 dükkan bulunuyor. İşletmecilerin hepsi kadın. Külliye, Türk–İslam mimarisinin en güzel örneklerinden.

1350 yıllık zeytin ağacı

Onun kadar dikkat çeken başka bir anıt ise asırları geride bırakan zeytin ağacı. Külliyenin yapıldığı arazide yaşlı bir zeytin ağacı olunca payitahttan ağacın korunması yönünde emir gelir. Külliyenin yapıldığı yıllarda yaklaşık 900 yaşında olan ağaç şu anda 1350 yaşında ve hala zeytin veriyor.

Tarihiyle, yapısıyla doğal stüdyo ortamı oluşturan külliye, fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak yeri. Kale ile bütünleşen külliye, ziyaretçilerini geçmişin izleri ile buluşturmaya hazır.

Kaynak: TRT Haber