Onlarca yemek ve tatlı çeşidinin yanı sıra tarihi değerleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Hatay'da, gelecek sene düzenlenecek EXPO için hazırlıklar sürüyor.

Organizasyonla ilgili çalışmaların bir bölümünün tamamlandığı kente EXPO için gelecek yerli ve yabancı turistler, hazırlanacak botanik bahçelerinde hem gastronomi kentinin lezzetlerini tadabilecek hem de tarihi ve kültürel değerlerini tanıyacak.

[Fotoğraf: AA ]

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO için iki ayrı bölge düşündüklerini belirterek, "Birisi Antakya ve Defne'nin üzerinde 250 dekarlık alan, diğeri de İskenderun'da Karağaç bölgesinde. Karağaç'taki alanımızın gastronomi bölümünün yüzde 50'si tamamlandı. Normal inşaatın da yüzde 70'indeyiz. Antakya bölgesinde ise inşaatın yüzde 60'ını bitirmiş durumdayız. Bunu aralık ayında bitirmeyi planlıyoruz. Yeşil alan konusunda da çalışmalarımız başlamış durumda. İnşaat devam ederken, çalışmaların zarar vermeyeceği bölgelerde fidanlarımızı da dikmeye başladık" dedi.

"EXPO bahçesinde 2 bin bitki olacak"

Savaş, her şeyin planlandığı gibi gittiğini, kentin 1 Nisan 2021'de EXPO'ya hazır olmasını hedeflediklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA ]

EXPO bahçesinde doğal bitkilerin yanı sıra endemik, tıbbi aromatik ve laboratuvar bitkilerinin de yer alacağını aktaran Lütfü Savaş, şöyle konuştu:

"Bu bahçede 2 bin civarında bitkimiz olacak. Bunların 300 civarı Hatay'a ait endemik bitkiler. Biz EXPO'nun içini öyle bir doldurduk ki 6 aylık EXPO sürecinden sonra da burası hayatta kalsın, insanlar buraya ticarete, eğitime, eğlenceye, kültürel faaliyetlere, 7'den 70'e gitsinler istedik. Antakya'daki alanda bir gastronomi köyümüz var. Yanında 2 doğal sebze üretme yerimiz olacak. Buradaki ürünler organik olacak, gastronomi mutfağında pişirilecek. Bu alanda aynı zamanda 3 bin 500 kişilik amfi tiyatromuz var. 3 bin metrekarede Hatay'daki 13 medeniyeti tasvir eden mozaik çalışmamız olacak."

[Fotoğraf: AA ]

"Alanlar, EXPO sonrası da hizmette kalacak"

Savaş, mutfaklarda, UNESCO tarafından tescillenmiş şehirlerin yemeklerinin yer alacağını anlatarak, "Yaklaşık 6 ay boyunca insanlar istediği ülkenin istediği şehrinin yemeklerini yiyecek. Bu 6 ay sonrasında da Türklerin de bu yemekleri öğrenmesini istiyoruz ki daha sonrasında da burada insanlar istediği ülkenin lezzetlerini tatsın. Hatay'a gelen misafirlerimizi bir gün İskenderun, bir gün de Antakya bölgesinde ağırlayıp Hatay'ın lezzetine varmalarını sağlayacağız. Bu alanlar 6 ay sonrasında da açık olacak ve kentin turizmine, ticaretine, tanıtımına katkı sağlamaya devam edecek" dedi.