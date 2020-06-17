Haber Giriş: Kaynak: AA
Antakya Medeniyetler Korosu yeniden sahne çıkmaya hazırlanıyor
[Fotoğraf: AA]
Üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sahneye çıkmaya hazırlanıyor.
Antakya Medeniyetler Korosu'ndan yapılan yazılı açıklamada yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle çalışmalarına aran veren korunun sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak çalışmalara başladı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı ve koro şefi Yılmaz Özfırat, 3 ay aradan sonra koro üyeleri ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade edildi.
İlk konser 15 Temmuz'da
Özfırat, korunun ilk konserini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Hatay'da vereceğini kaydetti.
Etiketler: yılmaz özfırat koronavirüs antakya medeniyetler korosu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik GünüSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 16:55
Sıradaki Haber
Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi Samsun'a yapılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz