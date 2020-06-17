Antakya Medeniyetler Korosu'ndan yapılan yazılı açıklamada yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle çalışmalarına aran veren korunun sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak çalışmalara başladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı ve koro şefi Yılmaz Özfırat, 3 ay aradan sonra koro üyeleri ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade edildi.

İlk konser 15 Temmuz'da

Özfırat, korunun ilk konserini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Hatay'da vereceğini kaydetti.