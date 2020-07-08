15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde şehit olanların kıyafetlerinden, gazilerin eşyalarına, kadar bir çok ürünün sergilendiği Hafiza 15 Temmuz Müzesi, yıl içerisinde ziyaretçi akınına uğradı.

Darbe girişiminin izlerinin tüm şeffaflığıyla yansıtıldığı sergide, 15 Temmuz gecesi bacağından yaralanan Abdullah Çay'ın bacağına isabet eden mermi nedeniyle cebinde yamulan evinin anahtarı da yer alıyor.

"İlk mermi bana isabet etti"

45 yaşındaki Abdullah Çay, o gece yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O gece sivrisinek ilaçlama yapıyordum. Topkapı sur içini ilaçlarken haberlerde askeriyenin içinde ufak bir kalkışma olduğunu öğrendim. Sonra ilaçlama şantiyesine gittik, oradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) önüne yani Saraçhane'ye gittik. Halktan oraya ilk giden bizdik, 2-3 kişiydik. 1 dolara satılmış hain FETÖ'cü askerler tarafından 2 kere havaya ateş edildi. Bizi yıldırma amaçlı, 'burayı terk edin, yoksa vururuz' dediler. Oradaki rütbeli asker ilk ateşi açarak yani benim üstüme ateş açma emrini vererek asker de beni sol bacağımdan G-3 mermisiyle vurdu."

"Ayakkabımın için kan dolmuştu"

İBB önünde ilk merminin kendisine isabet ettiğini belirten Çay, şunları söyledi:

"Biz 'Yaptığınız iş hukuksuzdur, sizin yeriniz buralar değil, kışlalar' diyerek telkinler vermeye başladık. Sadece G-3 değil tahribi yüksek silahlarla halka ateş açtılar. Benden sonraki insanlarında bacaklarına hedef gözeterek sıktıkları için ben yaralı halde onlara müdahalede bulundum. Bana söylenen plastik mermiydi, asker halka ateş etmez niyetiyle söylendi. 4-5 tane arkadaşımızı hastaneye götürdük.

Kan kaybından biraz kendimden geçer gibi oldum, ayakkabımın için kan dolmuştu. Oturdum kemerimi çıkardım, Türk milleti biraz savaşçı doğar kendi kendimi tedavi ettim orada. Biraz zaman geçince gözlerim kaymaya başladı. Beni 5 kişi hastaneye götürdü. İşte o ara gazilerimizi ve şehitlerimizi verdik. O zaman o albay 'bir mermi, bir insan ona göre ateş edin' diye askere telkinlerde bulunmuş. Beni hastaneye götürürken bir arkadaşımızda kafasından vurularak şehit oldu."

"Çelik anahtarın manevi bir değeri vardır"

Abdullah Çay, "Mermi işlevini gördükten sonra anahtara değiyor, değip çıkıyor. Anahtarın bendeki anısı budur. Çelik anahtarın manevi bir değeri vardır, onun için 15 Temmuz ruhunu unutturmama adına müzemize hediye olarak takdim ettim. Çocuklarımla beraber buraya 7-8 kez geldik. Hatta biz 15 Temmuz gazileri olarak unutturmama adına ilkokul, ortaokul, lise, üniversitelere gidip programlar yapıyoruz. Gittiğimiz yerlerde de müzeye gelip bakmalarını söylüyoruz. Elimizden geldiği kadar, 15 Temmuz'u unutturmayacağız. O gece sadece müzeye gelince aklıma geliyor değil. Her zaman aklıma geliyor. Kin, nefret kusuyorum ama bu milletin közünü üflesen kor çıkar altından. O şevkle, o inançla biz dimdik duracağız. Kimseden korkmuyoruz, bugün gaziysek yarın elbette şehit olacağız" ifadesini kullandı.

"Aynı hissiyatı burada yaşıyorum"

Müzeyi gezemeye gelen Firdevs Demirkaya, "Müze etkileyici, vatan millet için canını feda eden binlerce şehidimiz var. Allah hepsine rahmet eylesin" dedi. 15 Temmuz gecesi köprüde olan Beytullah Kaygın ise müzeyi çok beğendiğini belirterek, "Ben o gün köprüdeydim. Aynı hissiyatı burada aynı şekilde yaşıyorum. Ama o gece gibi olmaz tabi. Buradaki hafıza gerçekten çok iyi oldu. İnsanımıza tarihin unutulmaması gerektiğini anlatıyor. Devletimizden Allah razı olsun. Ben o gece Ümraniye'deydim. Oradan köprüye kadar yürüdüm. Amcam aradı, annem aradı geri dönmemi söylediler. Amcam da yaralanmıştı, düşmüştü. Ben de annem arayınca gitmek zorunda kaldım. O gece büyük sıkıntılar çektim" dedi.