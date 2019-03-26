Dr. Milan Budimir Kütüphanesi, Sırbistan Görme Engelliler Birliği bünyesinde 1971'de kuruldu. Kütüphane adını, görme engelli bir akademisyen olan Dr. Milan Budimir'den alıyor.

Sadece Sırbistan'daki değil diğer Balkan ülkelerindeki görme engellilere de hizmet veren kütüphane, bu kişilerin hem eğitimine hem de sosyal hayata uyum sağlamalarına önemli katkıda bulunuyor.

Çalışmaları ve sunduğu imkanlar dolayısıyla takdir toplayan kütüphane, Braille alfabesi ile yazılmış ve her birinin ses kayıtları da bulunan 80 bin civarında eseri bünyesinde barındırıyor.

Kitapların tamamı Braille alfabesiyle yazıldı

Sırbistan Görme Engelliler Birliği Başkanı Milan Stosic, kütüphanenin sahip olduğu kitap fonu bakımından bölgenin en büyüğü olduğunu belirterek, "Görme engellilerin ulaşabileceği 80 bin civarında kitap var. Kitapların tamamı Braille alfabesiyle yazılmış ve sesli kayıtları yapılmış" dedi.

Ülke genelinden tüm görme engelli üyelerine kitap gönderdiklerini anlatan Stosic, bu kişilerin kitabı okuduktan sonra ücretsiz posta ile kütüphaneye iade edebildiğini söyledi.

Stosic, Sırbistan'da kayıtlı 12 bin görme engelli olduğundan bahsederek, kütüphanenin sadece Sırbistan'ı değil tüm bölgeyi kapsayacak şekilde faaliyet gösterdiğini vurguladı.

"Bu kütüphanenin anlamı görme engelliler için oldukça büyük"

ABD ve Avustralya gibi uzak ülkelerde bulunan Sırp diasporasına da hizmet verdiklerini belirten Stosic, kütüphanede çocuk ve okul kitaplarının yanı sıra dergi ve daha birçok farklı türden eserler bulunduğunu anlattı.

Stosic, kütüphanenin bilim kurgu, eğitim, felsefe ve din bölümlerine ayrıldığını söyledi.

"Bu kütüphanenin anlamı görme engelliler için oldukça büyük. Kitapları sadece bir eğitim aracı olarak düşünmeyin, onlar bazı insanlara terapi gibi geliyor."

Görme engellilerin, kaybettikleri veya doğuştan sahip olmadıkları görme duyularını kitaplar sayesinde bir nebze de olsa telafi etmeye çalıştıklarını belirten Stosic, "Bu şekilde sosyal hayata da daha kolay uyum sağlayabiliyorlar. Burası, sıradan bir kütüphane değil" dedi.

Her yıl 200 kitap ekleniyor

Aldıkları destek sayesinde her yıl belirledikleri 200 kitabın Braille alfabesinde yazımını ve ses kaydını yaparak kütüphaneye kazandırdıklarını vurgulayan Stosic, bir süre önce bu kitapların dijital ortama aktarılması çalışmalarına da başladıklarını söyledi.

Stosic, dijitalleştirme sürecini iki yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

"Böylece internet kütüphanesi oluşturmak için iyi bir zemin hazırlamış olacağız ve üyelerimize internet üzerinden de hizmet vereceğiz."

Stosic, diğer bölge ülkeleri Bosna Hersek, Hırvatistan ve Karadağ'da da görme engelliler için kütüphaneler olduğunu hatırlatarak, "Bu kütüphanelerle de iş birliği içinde çalışıyoruz. Mesela bir kitaptan birden fazla varsa onlara gönderiyoruz ya da onlar bize gönderiyor" diye konuştu.

Kaynak: AA