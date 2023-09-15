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Kültür-Sanat
AA, NTV 15.09.2023 20:29

Gökhan Abur hayatını kaybetti

Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Gökhan Abur hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Müzisyen ve NTV Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Abur, yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi görüyordu.

Gökhan Abur kimdir?

Afyonkarahisar'da 1943 yılında, memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Abur, Ankara'da başladığı ilkokulu İstanbul'da, ortaokul ve liseyi ise Karabük'te bitirdi.

Lise çağlarında kurduğu orkestra ile müzikal yaşantısı başlayan Abur, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nü kazandığı İstanbul'da da kurduğu bu orkestrayı devam ettirdi.

Buradan "yüksek mühendis" olarak mezun olan Abur, uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Bölümü'nde yaptığı görevinden 2003'te emekli oldu.

Müzik kariyeri

1960'lı yıllarda müzik yaşamı başlayan Abur, 1967'de Hafta Sonu Gazetesinin yaptığı, Egemen Bostancı'nın organize ettiği Altın Ses Yarışması'nda dördüncü oldu.

Bu yarışmanın ardından Fikret Şeneş'in de katkılarıyla plak çalışmalarına başlayan Abur'un, 45'lik 14 plağı ve "Bir Gün Karşılaşırsak" isimli 1 albümü bulunuyor. 1975'te Eurovision şarkı yarışması Türkiye elemelerine katılan Abur, ilk 8'e girdi.

1983'ten itibaren deniz ve denizcilikle ilgilenen Abur, sonrasında uzak yol kaptanlarına eğitim verdi.

Gökhan Abur, 2000'de Açık Radyo'da iki yıl süre ile "Açık Deniz" adlı bir de program yaptı. Abur, 2000 yılından sonra Atlantis Yatçılık'ta "Meteoroloji ve Denizde Hava Tahmini" dersleri verdi.

Yıllarca Frank Sinatra, Dean Martin ve Barbara Streisand gibi dünyanın en büyük sanatçıları tarafından sahnelenen Las Vegas tarihinin en ünlü programlarından biri olan "The Rat Pack Show" Haldun Dormen'in yönetmenliğinde, Gökhan Abur, Recep Aktuğ ve İpek Dinç'in performansları ile 2011'de İstanbul Grand Hyatt'da gerçekleştirildi.

İletişim Başkanı Altun'dan taziye mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Yıllarca NTV'de hava durumu haberlerini sunan müzisyen ve meteoroloji editörü Gökhan Abur’un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesi, sevenleri ve NTV ailesine başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin."

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