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Kültür-Sanat
AA 16.09.2023 11:21

Gaziantep lezzetleri dünyaya tanıtılıyor

Gastronomi şehri Gaziantep'te bugün başlayan GastroANTEP Kültür Yolu Festivali'nde kentin simge lezzetleri yerli ve yabancı şefler aracılığıyla dünyaya tanıtılacak. Festival 24 Eylül'e kadar devam edecek.

Gaziantep lezzetleri dünyaya tanıtılıyor
[Fotograf: AA]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivale, İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Ürdün, ABD, Lübnan gibi ülkelerden Michelin yıldızlı şefler katılıyor.

Kentte yetişen birçok coğrafi işaretli ürünle yemek yapacak şefler, hem gastronomi şehrinin ürünlerini hem de yemeklerini tatma fırsatı bulacak.

Gastronomi şehrindeki ustalardan yemeklerin yapım aşamalarını öğrenecek şefler, bu yeni lezzetleri ülkelerinde de tanıtacak.

Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Oya Özkanlı, kenti tanıtmak için 2015'ten bu yana birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gaziantep lezzetleri dünyaya tanıtılıyor

En önemli tanıtımın ise GastroANTEP Kültür Yolu Festivali olduğunu belirten Özkanlı, şöyle konuştu:

"Dünya çapında şeflerin burada gelip katkıda bulunması ve buradan da kültürümüzü alıp götürmesi bizi dünyaya tanıtacak bir etkinliktir. Gaziantep'in birçok yemeği tescil almış durumdadır, her geçen gün de sayısı artıyor. Bu yemeklerin özelliği bu yörede yetişen coğrafi işaretli ürünlerden yapılmasıdır. Festivale gelen şeflerimiz önce bu ürünlerimizi tanıyor. Örneğin, Oğuzeli'nde yetişen patlıcandan tutun Araban'da yetişen sarımsağa kadar birçok ürünle yapılan yemekler tanıtılıyor. Hatta bu malzemelerle şeflerimiz kendi mutfaklarına özgü yemekleri de uyarlıyor. Bu yörenin ürünlerinin kullanması bize gurur veriyor."

Gaziantep lezzetleri dünyaya tanıtılıyor

"Yemek aracılığıyla Gaziantep'i dünyaya tanıtıyoruz"

Özkanlı, festivallerin kentler için önemli olduğunu söyledi.

Festivallerin şehre ekonomik katkısının da bulunduğunu dile getiren Özkanlı, şunları kaydetti:

"Şefler, ulaştığı yerlerde ve iletişim sağladığı tüm networklerde buranın tanıtımını yapmış oluyor. Bundan daha hızlı tanıtım düşünülemez. Turizm açısından büyük getirisi var. Turizmin yanında kültürümüzün aktarımı açısından önem taşıyor. Böylece biz sadece yemekle değil de kültürümüzle de nasıl bir olguda olduğumuzu dünyaya tanıtmış oluyoruz. Yemek de bir araç aslında, yemeğin olmadığı bir zaman dilimi yok. İnsanın beslenmesi kaçınılmaz ve zorunluluk olduğuna göre bu beslenmeyle birlikte yemek de bir ritüel haline geliyor. Yemek aracılığıyla Gaziantep'i dünyaya tanıtıyoruz."

Gaziantep lezzetleri dünyaya tanıtılıyor

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atınç Olcay da festivallerin kentin tanıtımında en önemli etken olduğunu belirtti.

Gaziantep'in mutfağının önemli yerlerde olduğuna değinen Olcay, "Şehrimize çok önemli Michelin yıldızlı şefler gelecek. Onlar ülkelerine ait geleneksel yemeklerini yapacak. Michelin yıldızlı şeflerimiz özel prezantasyonlarını Gaziantep halkına sunacak. Bu, tüm dünyada ses getirecek. Bu tür şeflerin bir coğrafyada, bir şehirde profesyonel bir festivalle bir araya gelmesi hem ülkemiz için hem de ülkemizin dünyada tanınması için kilometre taşlarıdır." ifadelerini kullandı.

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Gaziantep Gastronomi Kültür ve Turizm Bakanlığı
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