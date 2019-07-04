Türkiye'nin ilk balon festivali Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde başladı. 11 farklı ülkeden 16 farklı şekilleri olan balonların havalandığı festival renkli görüntüler oluşturdu.

Uluslararası Kapadokya Balon Festivali, Ürgüp Belediyesinin ev sahipliğinde düzenleniyor.

Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği festivalde, istakoz, fare, arı, robot, inek ve benzeri figürlerdeki sıcak hava balonları peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Yaklaşık 45 dakika boyunca Kapadokya semalarında süzülen balonlar daha sonra Göreme beldesi yakınlarına indi.

"İlginç şekilli balonlar uçuruluyor"

Festivale katılan Belçikalı balon pilotu Geert Van Wolvelear, bölgedeki bir firmada çalıştığını, festival nedeniyle ülkesindeki balonunu getirterek etkinliğe katıldığını belirtti.

Festivalin Kapadokya'nın görsel güzelliklerine renk kattığını vurgulayan Wolvelear, gelecek yıllarda da benzer etkinliklerin düzenlenmesinin turizm açısından faydalı olacağına inandığını söyledi.

"Gülen bir istakoz tasarımlı bir balonumuz var. Çocukların özellikle çok ilgisini çekiyor. Burada zaten her gün 150 balon kalkıyor, yani her gün festival var. Ama bu etkinlik sayesinde ilginç şekildeki balonlarla uçuluyor. Turistler de çok ilgi gösteriyor."

Çeşitli ülkelerden figürlü balonların katılımıyla gerçekleştirilen festival, akşam Ürgüp ilçesinde konser ve sıcak hava balonlarının ışık gösterisi, yarın ise yine uçuş etkinliğiyle devam edecek.

Kaynak: AA