Genç yeteneklerin senaryoları usta isimlerle buluşacak. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından düzenlenen 12 Punto Senaryo Günleri başlıyor. Amaç Türk sinemasına nitelikli senaryo ve filmler kazandırmak. Böylece, Türk filmlerinin uluslararası arenada yer alması sağlanacak.

5 Temmuz’da başlayacak 12 Punto Sinema Günleri kapsamında yarışmak için 119 senaryo başvurusu yapıldı. Bu senaryolar sektördeki uzmanlardan oluşan bağımsız jüri tarafından değerlendirildi, finale 12 eser kaldı.

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13 Temmuz'a kadar devam edecek

Finalistler, uluslararası kamuoyu tarafından yakından tanınan, bağımsız bir jürinin önüne çıkacak. 4 projeye ortak yapım ödülü, 4 projeye de ön alım ödülü verilecek. Jüride çok önemli isimler var.

Oscar Ödülleri'ni de veren Amerikan Sinema Akademisinden John Bailey onlardan biri. Dünyanın en prestijli satış ajanslarından Wildbunch’ın alım direktörü Marie-Pierre Valle ve Saraybosna Film Festivali Cinelin Direktörü Amra Bakšić Čamo jüri üyeleri arasında yer alıyor.

12 Punto TRT Sinema Günleri kapsamında çeşitli etkinlik ve özel çalışmalar da yapılacak. Senaryo doktorları ile senaryo geliştirme atölyeleri, ustalık sınıfları ve paneller düzenlenecek.

Senaryo günleri, 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kaynak: TRT Haber