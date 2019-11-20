Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi'ndeki tarihi caminin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ilgisi de arttı.

[Fotoğraf: AA]

Çizimlerini Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı ve İstanbul'un fethinde Bizans surlarına gedik açmada kullanılan "şahi" toplarının döküldüğü dökümhanedeki tarihi caminin yaklaşık 2 kilometrelik yolu taşlarla döşendi.

[Fotoğraf: AA]

Vali Osman Bilgin, düzenleme çalışmasıyla Dökümhane Camii'nin yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

"Görülemeye değer ender yerlerden"

Dökümhanenin turizme kazandırıldığını vurgulayan Vali Bilgin, şöyle konuştu:

"Fatih Dökümhanesi, görülmeye değer ender yerlerden biri. Vakıflar Genel Müdürlüğünce dökümhanenin içerisinde bulunan caminin restorasyonu tamamlandı. Biz de yol medeniyettir diyerek bu tarihi yapının daha fazla ziyaret edilmesi amacıyla yolumuzu doğaya uygun olarak yaptık."

[Fotoğraf: AA]

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci ise dökümhanenin İstanbul'un fethinde silah sanayi olarak kullanıldığını söyledi.

"80 bin turist ziyaret etti"

Vatandaşların burayı ziyaret ederek bilgi sahibi olması gerektiğine dikkat çeken Ekinci, şöyle konuştu:

"Bu tesisi dünyadaki diğer dökümhanelerden farklı kılan özellikleri var. Bu özelliklerden biri, bu tesiste körük sisteminin suyla çalışması. Bir metrekarelik bir tünelde su ile körük sistemi çalışmakta. Bu bölge, demir madeninin yanı sıra Istranca ormanlarına sahip ve buradaki meşe ağacının kalorisi çok yüksek olduğundan, demirin işlenmesinde verim alıyor."

[Fotoğraf: AA]

Çalışmaların ardından turistlerin dökümhaneye ilgisinin arttığını söyleyen Ekinci, "Dökümhanemiz İstanbul, Türkiye ve dünya açısından da önemli misyona sahip. Biz şimdi dökümhaneye turlar düzenlendiğini görüyoruz. Bunların bazıları yerli, bazıları yabancı turlar. Dökümhanemizi bu yıl yaklaşık 80 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Önümüzdeki yıl bu rakamın 250 bine ulaşması hedefleniyor" dedi.

Kaynak: AA