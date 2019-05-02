Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Edirne, Osmanlı hükümdarı 1. Murat Hüdavendigar zamanında 5 Mayıs 1361 yılında fethedildi.

Fethinin 658. yıl dönümünde törenler düzenlenecek Edirne'de, kutlamalar fetih yürüyüşüyle başlayacak.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması sonrası Saraçlar Caddesi'nde mehteran gösterisi olacak. Etkinlikler kapsamında, Eski Cami'de mevlit ve hatim duası okunacak.

Eski Edirne fotoğrafları aynı açıdan çekildi

Sultan 2. Abdülhamid'in koleksiyonundan ve İslam Konferansı Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi arşivinden derlenerek hazırlanan, geneli 1800'lü yılların sonlarında çekilmiş fotoğraflardan oluşan "Tarihi fotoğraflarla Edirne" albümünde yer alan fotoğraflar da aynı açıyla tekrar çekildi.

Katalogda yer alan fotoğraflar, Basile Kargopoulo ve Dimitri Michailides imzasını taşıyor.

Kargopoulo, Edirne'nin bilinen en eski fotoğrafçılarından. Edirne'de açtığı fotoğraf stüdyosunu daha sonra İstanbul'a taşıyan Kargopoulo, Serfotograf-i Hazreti Şehriyari oldu.

Osmanlı-Rus Savaşı'nda Edirne'ye yerleşen Dimitri Michailides ise, 1915 yılına kadar stüdyosunda faaliyet gösterdi.

Kaynak: AA