İstanbul Sirkeci'deki Postane binasından ilk anons yapıldı. Türkiye radyoyla 6 Mayıs 1927'de tanıştı.

Radyonun 92'nci kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bugünlerde TRT, Konya'da bir Radyo Köyü kurdu.

Oluşturulan stantlarda, 92 yıllık radyo yolculuğunun hafızalarda yer ettiği olaylar anlatılacak, ziyaretçiler geçmişte yolculuğa çıkarılacak.

Açılışa TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de katıldı.

İbrahim Eren, radyo günleri ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Sirkeci Postanesinde başlayan radyo yayını 2009 yılından itibaren TRT olarak son 10 yıldır bizlerin yaptığı radyo günleri sayesinde tekrar hatırlanıyor ve Türkiye'de tüm radyocuların, ulusal ve yerel radyocuların bir araya geldiği radyo günlerini yapmaktan da büyük mutluluk duyuyorum."

Konya'da TRT Radyo Köyü kuruldu. Radyo günlerinde radyonun gelişimine dair bilgiler veriliyor. Detayları @trthaber muhabiri Ramazan Düzgün aktardı. pic.twitter.com/bWfso4SAZo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 2 Mayıs 2019

10'dan fazla ulusal radyo Konya'da buluştu

11 ülkeden 23 radyocu ve 10’un üzerinde ulusal radyo etkinlikte yer aldı.

Kurulan stantlarda radyonun gelişimi, tarihi ve işlevleri anlatıldı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, şöyle konuştu:

"Gençler kendileri bu serüvenin nasıl olduğunu görebildikleri gibi radyoyla büyümüş olanlar, televizyonla sonradan tanışmış olanlar da nostaljik bir zaman geçiriyorlar. Radyo demek aslında benim çocukluğum demek, çocukluğumun günlerini de hatırlatıyor bana. Radyonun sıcaklığı hiçbir zaman bitmeyecek. Radyo dinlemeyi çok seviyorum."

Konya'daki etkinlikler kapsamında, TRT sanatçıları da konserler verecek.

Radyo Köyü, 6 Mayıs'a kadar açık olacak.

Haber: Ramazan Düzgün