Şırnak'ta terör saldırıları, yıllarca turizmi de etkiledi. Ancak turizm, sağlanan huzur ve güven ile yeniden canlanmaya başladı.

Terörün neden olduğu mağduriyetin devlet desteğiyle giderilmesi, yaraların sarılması için çalışmaların sürdüğü Şırnak'ta huzur ortamı oluşturuldu.

Tarihi ve kültürel değerleri, zengin mutfağı, misafirperverliği yıllarca terörün gölgesinde kalan Şırnak'ın, kavuştuğu huzurla turizm rotasında hak ettiği yeri alması için çalışmalar hızlandırıldı.

Güven ortamını fırsat bilen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), farklı bölgelerden acente temsilcileri ile şehrin tarihi ve kültürel potansiyelini yerinde inceledi.

Merkez ile Cizre, İdil ve Güçlükonak'ta tarihi ve kültürel mekanları ziyaret eden temsilciler, kentteki turizm potansiyelini harekete geçirmeyi, Şırnak'ı iç turizm rotasına dahil edilmesini hedefliyor.

"İç turizm destinasyonuna buraların da eklendiğini göreceğiz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bilir, 76 acente ile Şırnak'taki tarihi ve kültürel mekanları gezme fırsatı bulduklarını söyledi.

Bölgenin turizm alanının Mardin'de bittiğini vurgulayan Bilir, "Bunun nedeni ise bölgede yaşanan terör saldırılarıydı. Tanıtım eksikliği de var kuşkusuz ama artık bölgede sağlanan huzurla bunu telafi edeceğiz inşallah. Bundan sonra iç turizm destinasyonuna buraların da eklendiğini göreceğiz" dedi.

"İstanbul ne ise Şırnak da o denli güvenli"

TÜRSAB Şırnak Şube Başkanı Mehmet Erdem de, Şırnak ve ilçelerine turizm acentelerinin tur programlarında yer vermesinin çok önemli bir adım olacağını belirtti.

En sevindirici tarafın ise, kentte güvenlik sorunu bulunmaması olduğunu vurgulayan Erdem, "Bugün İstanbul, İzmir ne ise Şırnak da o denli güvenli bir bölge" dedi.

Erdem, bunun, turizme hizmet edecek paydaşlar, bölge esnafı ve yöre halkının özlemle beklediği bir gelişme olduğunu anlattı.

Kaynak: AA