Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile önemli kazı alanlarından Kültepe'de inceleme yaptı.

Kültepe'de Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu tarafından karşılanan Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, kazı çalışmalarıyla ilgili heyetten bilgi aldı.

Vali Şehmus Günaydın, Kültepe’nin Kapadokya ile bütünleştirildiğinde kültür turizmine meraklı turistlerin bu bölgeyle daha yakından ilgileneceklerini belirterek, "Burasının görsel bir hale gelmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Kültepe’de bir müze yapılması için Valilik olarak hemen çalışmalara başlayacağız. Müze yapılınca daha büyük bir turist akını olacaktır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, şöyle konuştu:

"Valimizle inceleme gezimize Kayseri Kalesi ile başladık. Doğumevini, Kültür Müdürlüğünü inceledik, daha sonra Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’ndeki projelerimizi paylaştık. Ardından da Kültepe Kaniş Karum’da kazı çalışmalarını yerinde izledik ve Kazı Heyeti Başkanı hocamızın görüşlerini dinledik."

Kaynak: AA