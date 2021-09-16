İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, bu akşam TRT 1'de izleyiciyle buluşan, Türkiye’nin denizlerde geçen ilk dizisi "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" isimli diziyle ilgili paylaşım yaptı.

"Emeği geçenlerin eline sağlık"

Fahrettin Altun, "TRT’den büyüleyici bir yapım daha... Bin yıla yaklaşan donanma tarihimizin en başarılı kumandanlarından Hızır Hayreddin (Barbaros) Paşa ve kardeşlerinin hayatını anlatan "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" bugün başladı. Emeği geçenlerin eline sağlık" dedi.