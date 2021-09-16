"Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı" dizisinin ilk bölümü TRT1’de yayınlandı.

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zahid Sobacı, projede yer alan oyuncular ile birlikte önce Barbaros Hayrettin Paşa’nın kabrinde dua etti, ardından Deniz Müzesi'nde sergilenen Barbaros'un sancağına saygı ziyaretinde bulunuldu.

Deniz Müzesi'ndeki tanıtımda konuşan Sobacı, iddialı dizinin kamu yayıncılığının ve TRT vizyonunun yansıması olduğunu söyledi.

"İlk defa bir deniz dizisi yapıldı"

Projenin dizi sektöründe bir ilk olduğunu söyleyen Sobacı, "Bu dizinin 'Mavi Vatan' konseptine dair farkındalığı artırmasını umut ediyoruz. Türkiye'de dizi sektöründe ilk defa bir deniz dizisi yapıyoruz. Dün yapıldığı gibi bugün ve bundan sonra da milli şuur ve birlikteliğimizi konu edinen, tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi anlatan, Türkiye'yi dünyaya tanıtan diziler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Barbaroslar, 15’nci yüzyılda Akdeniz’de yaşananları en gerçekçi haliyle ekrana taşıdı. Diziyi beraber izleyen oyuncular da tarihi karakterleri canlandırmanın heyecanını paylaştı.

"Bu sefer TRT çıtayı biraz daha yukarı taşımış"

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, "TRT'de yeni bir dizede olduğum için çok heyecanlıyım. Bu sefer TRT çıtayı biraz daha yukarı taşımış. Platolarıyla ve içinde yaşadığımız gerçeklikle" açıklamasını yaptı.

"İnanılmaz bir platonun içindeyiz"

Dizi platosunun çok gerçekçi olduğunu ifade eden oyuncu Pelin Akil Altan ise, şunları söyledi:

"İnanılmaz bir platonun içindeyiz. İnanılmaz bir dekor var. Oyunculuk yaparken gerçekten o döneme ait, içindeymiş gibi hissediyorsunuz."

4 denizci kardeşin serüveni anlatılıyor

Dizide, bir yandan 4 denizci kardeşin serüveni anlatılıyor.

Diğer yandan ise Akdeniz’in bir Türk gölü olmasına değiniliyor.

"Umarım layık olmayı başarırız"

Bir başka oyuncu Ulaş Tuna Astepe, "Müthiş denizci, kahraman denizciler bunlar. Tarihe isimlerini yazdırmışlar. Onların hayatlarına dokunmak büyük mutluluk. Umarım layık olmayı başarırız" dedi.



"Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı", her Perşembe saat 20:00'de TRT1'de ekranlara gelecek.