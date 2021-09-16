Yunus Emre, Fatma Aliye, Mimar Kemaleddin...

Banknotların arka yüzlerinde görmeye alıştığımız bu tarihi simalar kendine has bir yöntemle tuvale taşındı.

Guatemalalı sanatçı Fernando Valdiviezo, Türk lirası banknotlarındaki portreleri bir sanatçı gözüyle yeniden yorumladı. Ortaya 7 eserden oluşan, kendine has bir sergi çıktı.

Ankara'daki serginin açılışı Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi David Estrada Barrios tarafından yapıldı.

"Sergi, kültürel diplomasinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor"

Sergiyle ilgili düşüncelerini paylaşan Bakan Yardımcısı Kıran, "Türkiye ile Guatemala arasında yaklaşık 12 bin kilometrelik bir mesafe bulunuyor. Ama kültürel diplomasinin ne kadar önemli olduğunu bugün bu sergi vesilesiyle bir kez daha anlıyoruz ve halklar arasında binlerce kilometrelik fiziksel mesafeler olsa da sanat ve kültürün bu fiziksel mesefaleri ne kadar anlamsız kıldığını bu sergi vesilesiyle bir kez daha resmediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Suna Çokgür Ilıcak Sanat Galerisi'ndeki sergi 24 Eylüle kadar ziyaretçilere açık olacak.