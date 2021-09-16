Yaklaşık 13 bin eser, restorasyon ve konservasyon çalışmalarından geçirildi, 10 yıl boyunca korunaklı depolarda muhafaza edildi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi, sanatseverlerle yeniden buluşmak için gün sayıyor.

Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa ve Avni Lifji gibi değerli bir çok ressamın eserleri müzenin envanterinde yer alıyor.

10 yıl öncesine kadar Dolmabahçe Sarayı içinde hizmet veren tarihi müze, artık Tophane'de sanatseverleri ağırlayacak.

Eserler, koruma altında tutuldukları antrepoda, son teknolojiyle dizayn edilen alanda sergilenecek.

200 yıllık tarihe ışık tutuyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci, "Geçtiğimiz yıl inşaat tamamen sonuçlanıp devraldık. Tabii ufak tefek işler yine sürdü. Bu arada da son bir yıldır restorasyon hizmetlerini hızlandırdık. Ama bu sonu gelecek bir çalışma değil burada restorasyon sürekli yapılacaktır. Önemli olan açılışımız için sergileyeceğimiz eserleri tedavi ederek yukarı almak" diyor.

Müzede bulunan koleksiyonlar Türkiye'nin sanat hafızasını yansıtıyor. Koleksiyonların etaplar halinde sergileneceğini söyleyen İnci sözlerine şöyle devam etti:

"Bunların birden bire sergilenmesi bu şartlarda zor olacak biz de bunu etaplandırdık. Çünkü müzeye bitmiş bir bütün halinde değil açılış sürecinde yavaş yavaş uyanışını ve her katta yeni bir sergiyle onlarla buluşmasını sağlayacağımız bir düzenleme yaptık"

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin ekim ayı sonunda ziyarete açılması bekleniyor.

Kamera: Hakan Demir

Kurgu: Sedat Yıldırım