Büyük film şirketleri yerine mütevazı stüdyolarda çekilen, bağımsız ruhlu filmler...

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 18'inci kez İstanbullularla buluşuyor. Festivalde, farklı coğrafyalardan ve kültürlerden izler taşıyan 98 özgün yapım izleyiciye sunuluyor.

Ayrıca festivalde, kült filmler, belgeseller, deneysel, ulusal gibi 6 farklı kategoride 60 ülkeden özgün yapımlar yer alıyor. Üstelik, ilk defa !f Çocuk, !f Jenerasyon seçkileri de izleyiciyle buluşacak.

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Festivalin bu seneki galalar kategorisinde ise Jim Jarmusch , Roy Andersson ve Joanna Hogg gibi ünlü yönetmenlerin son filmleri bulunuyor. Ayrıca festival kapsamında, “Tabutta Rövaşata” ve “Ağır Roman” gibi Türk sinemasının efsanevi filmleri de izleyiciyle buluşacak.

22 Eylül'e kadar sürecek

Sinemanın bağımsız ruhunun İstanbul'daki yansıması olan festivalde, jüri özel söyleşileri de yapılacak. Jüri üyeleri Ezel Akay, Anna Henckel-Donnersmarck ve Michel Franco sinemaseverlerle bir araya gelecek.

18'inci !f Bağımsız Filmler Festivali'nde, "Keşif, Ulusal ve Türkiye'den Kısalar" olmak üzere 3 kategoride ödül verilecek. En iyi film 100 bin lira ile ödüllendirilecek.

Festival filmleri 22 Eylül'e kadar İstanbul’da, 19 Eylül-22 Eylül tarihleri arasında ise Ankara ve İzmir’de birer salonda sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: TRT Haber