Ardahan'da bulunan sanat eseri niteliğindeki Rus yapımı tarihi Ardahan Köprüsü ve Yurtbekler Taş Köprüsü, kentin en önemli eserlerinden.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan illerinden Ardahan, Kura Nehri ve Posof Çayı üzerine kurulan asırlık köprüleriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Kentin sembollerinden olan ve mimari özellikleriyle hayran bıraktıran tarihi köprüler, zamana direniyor.

Ruslar tarafından 20. yüzyılın başlarında çelikten yapılan Ardahan Köprüsü, kentin en eski yerleşim yeri Halil Efendi Mahallesi ile şehir merkezini birbirine bağlıyor.

Çelik metal yapıya sahip 3 ayaklı köprü, son bir yıldır takılan aşk kilitleriyle Almanya'nın Köln kentinde 410 metre uzunluğundaki Hohenzollern Tren Yolu Köprüsü'nü andırıyor.

Posof Çayı üzerine 19. yüzyılın sonlarına doğru yine Ruslar tarafından inşa edilen Yurtbekler Taş Köprüsü de mimari yapısıyla hayran bırakıyor.

Köprüler farklı mimari özellikler taşıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, kent merkezinde Kura Nehri üzerinde yer alan çelik metal yapıya sahip Ardahan Köprüsü'nün, restorasyon işlemlerinin tamamlanmasıyla önem kazandığını söyledi.

Alantar, bu mimari özelliğe sahip köprülerin bölgede, özellikle de Anadolu'da çok nadir olduğunu anlatarak, çelikten yapılan köprünün benzerinin bulunmadığını belirtti.

Köprünün altından geçerek Gürcistan, Azerbaycan oradan da Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin tarihi yapıya ayrı bir güzellik kattığını anlatan Alantar, başta Yurtbekler Taş Köprüsü olmak üzere, bölgedeki mevcut taş köprülerin de önemli birer tarihi değer olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA