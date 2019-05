Müziğinde rock, metal ve senfonik öğeleri birleştiren Grammy ödüllü müzik grubu, 13 Eylül'de İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

Konserde müzikseverler Evanescence'in sunduğu yeni yaklaşımların ve eski parçalarının yeni düzenlemelerinin yer aldığı son albümleri "Synthesis"e eşlik edecek.

Müzisyen, şarkı yazarı Amy Lee ve gitaristi Ben Moody tarafından 1995 yılında kurulan Evanescence, 2003’te çıkardıkları "Fallen" albümüyle ile tanındı.

Grup, ilk albümdeki "Bring Me To Life" parçasıyla 2004 Grammy Ödülleri'nde "En İyi Hard Rock Performansı" ödülünü aldı.

"My Immortal", "Going Under", "Call Me When You're Sober" ve "Lithium" gibi parçalarıyla rock sahnesinin klasikleri arasına giren Evanescence, 6 yıl aranın ardından klasik müzik ve rock öğelerini barındıran dördüncü stüdyo albümleri "Synthesis"i yayımladı.

Kaynak: AA