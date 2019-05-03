Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Okçular Vakfı iş birliğiyle Topkapı Sarayı'nda düzenlenen "Okçuluk Günleri"nin açılış törenininde konuştu.

Ersoy, Türk milletinin atayurdundan Anadolu'ya gelmesinde ve burada yüzyıllarca yıl kalmalarında en büyük etkenin okçuluğa olan hakimiyeti olduğunu ifade etti.

Ersoy, eskiden beri silah endüstrisine hakim olan ülkelerin kuvvetli bir şekilde anayurtlarını koruyabildiklerini, yüzlerce yıl kültürlerini ve millet varlıklarını yaşatmayı başarabildiklerini söyledi.

Okçuluğa kültür ve sanat olarak da baktıklarını dile getiren Ersoy, "Şu anda Topkapı eserlerimiz içinde büyük yer işgal eden silahlarımızı, oklarımızı dünyanın her yerinde artık sergiliyoruz. Geçen ay Japonya Tokyo'da bir Topkapı sergisi açtık. Oraya götürülen eserlerin bir kısmı da bizim oklarımız, oklarımız. Çok da beğeniyle izleniyor, ziyaret ediliyor." diye konuştu.

Sergiyi Kyoto ve ileriki yıllarda diğer Avrupa ülkelerinde de devam ettireceklerini aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"Bizden de çok talep ediliyor. Vazifesini tamamlamış gibi gözüküyor silah olarak ama kültür ve sanatta çok güzel bir silah olarak oklarımızı kullanıyoruz. Bu kültürün yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması açısından Okçuluk Federasyonu çok başarılı bir çalışma yaptı. Geçmişten gelen kültürümüzün geleceğe miras bırakılması açısında bu tür çalışmaları Bakanlık olarak destekliyoruz. Hem bu kültürün yaşatılması açısından önemli hem de bizi turizm alanında rakiplerimizden ayrıştıran başarılı olduğumuz noktalar olduğu için tanıtımda çok etkili. Onu da her zaman kullanmak istiyoruz. Bu açıdan Okçuluk Federasyonu ve Okçuluk Vakfı'na teşekkür ediyorum."

"Türkiye'de okçuluk her sahada en az 4 kat büyüdü"

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da okçuluğun ata sporu olduğunu belirtti.

Bütün dünyada geleneksel sporların yaygınlaşmasını savunduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunun dünyanın kültürel zenginliğine bir hizmet olduğunu düşünüyoruz. Çünkü maalesef dünyanın tek kutuplaşmaya doğru zorlandığı ve bunun huzursuzluklar oluşturduğu bir evredeyiz. Bu tek kutuplaşmanın giderilmesinin yolu dünyanın bütün milletlerinin kendi renkleriyle boyanabilmelerine ve kültürlerini yaşatabilmelerine olanak sağlamak olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de güreşlerimiz ne kadar güçlüyse okçuluğumuzun en az o seviyede güçlü olması gerekiyor. Nitekim Okçular Vakfımızın kuruluşundan beri Türkiye'de okçuluk her sahada en az 4 kat büyüdü. Faal lisanslı sporcu sayısında, kulüp sayısında, uluslararası madalya sayısında çok ciddi mesafe aldık. İnanıyoruz ki 2020 olimpiyatlarında Tokyo'da okçulukta ülkemiz madalyayla da buluşacak. Bu da bizim için ayrı bir gurur ve kıvanç kaynağı olacak."

Erdoğan, İstanbul'un cazibesinin kendine has kültürel özelliklerini daha deneyimli bir şekilde sunularak, artırılması gerektiğini belirtti.

Öte yandan, Topkapı Sarayı'nın ziyaretçilerine İngilizce seslenen Erdoğan, turistleri Okçuluk Günleri'ne davet etti.

"Dünyanın en iyi okçularını yetiştireceğiz"

Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da Türk okçuluğunun dünyanın dört bir yanında eğitim olarak verildiğini söyledi.

Vakfın kadim bir geleneği ve medeniyet değerini geleceğe taşıma noktasında iddialı olduğunun altını çizen Yıldız, şunları kaydetti:

"Dünyada unutulmaya yüz tutmuş olan Türk okçuluğu, dünyanın zirvesi kabul edilen bir okçuluktu. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde bu noktaya getirmenin haklı onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Türk okçuluğu ile olimpik ve modern okçulukta dünyanın en iyi okçularını yetiştireceğiz. Amacımız dünyanın en iyi sporcularını 'önce ahlak ve maneviyat' diyerek Okçular Tekkesinde yetiştirmek. Tarihte olduğu gibi kadim medeniyet geleneğimizin devamı için elimizden geleni yapacağız."

Yıldız, Türk okçuluğunun tanıtılması ve yaygınlaştırılması için gayret gösterdiklerini dile getirerek, Okçuluk Günleri'ne katılan misafirlerin ok ve yayla tanışması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise okun sadece bir silahtan ibaret olmadığını, eğitimden spora, yaşam tarzından dünyaya mesaja varıncaya kadar bir doğruluğun ve dürüstlüğün sembolü, kültürün ve ahlakı esas alan bir medeniyet tasavvurunun inşası olduğunu belirtti.

Ziyaretçiler ok ve yayla tanışacak

Açılış konuşmalarının ardından Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a okçuluk icazetnamesinin bulunduğu bir tablo hediye etti. Ersoy da Erdoğan'a bir hediye takdim etti.

Öte yandan protokol üyeleri Kemankeş Türk Okçuluğu Sergisi'nin açılışı yaptı. Daha sonra Türk okçuluğunun kadim geleneklerinden biri olan Ruz'ı Hızır töreni düzenlendi.

Mehter takımının gösteri sunduğu etkinlikte, Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan ile törene katılan misafirler ok talim alanında, ok atışı gerçekleştirdi.

Katılımcıları ok ve yayla tanıştırmayı hedefleyen Okçuluk Günleri, 10 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA