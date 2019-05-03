Antalya’nın Kemer ilçesinde, kentte kurulması planlanan sualtı müzesiyle ilgili toplantıya katılan Vali Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Merkezi'nin tüm Akdeniz sahillerinde kazı ve arkeoloji çalışması yaptığını söyledi.

“Dünyanın en eski batığının Antalya sahillerinde bulunması heyecan yarattı”

Bu merkezin bulduğu batığın, yurt içi ve yurt dışında heyecan uyandırdığını aktaran Vali Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın en eski batığının Antalya sahillerinde bulunması gerçekten hem bizlerde, hem dünyada heyecan yarattı. Bu batığımız, 3 bin 600 yaşında bir batık. Bundan önceki en eski batık da Antalya Kaş Uluburun açıklarında bulunmuş ama o gün yapılan kazıda çıkan eserler Bodrum'daki sualtı müzesinde sergileniyor. Bodrum'da sergilensin ama Antalyasahillerinde çıkan eserler burada kurulacak müzede sergilensin istiyoruz."

Kemer'deki merkezin yanında denizcilik fakültesini de açtıklarını hatırlatan Karaloğlu, Kemer'in Türkiye'de kitlesel turizmin ilk başladığı destinasyonlardan biri olduğuna dikkati çekti.

Kemer'de Sualtı Arkeoloji Müzesi oluşturulacak

Batıktan çıkacak eserlerin Kemer'de sergilenmesi gerektiğine işaret eden Münir Karaloğlu, oluşturacakları sualtı arkeoloji müzesinde eserlerin sergileneceğini anlattı.

Müzenin mimari çalışmalarının yapıldığını, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a iki kez sunum yapıldığını hatırlatan Karaloğlu, bakanlığın da destek olacağını bildirdi.

“Gemide kazılar yapılacak”

Kamu ve özel sektör paydaşlarının ele ele vererek müzeyi bir yere taşımak istediklerini ifade eden Vali Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Antalya'da bulunan bu gemi, tunç çağına ait. Sualtı arkeolojisinin Göbeklitepesi'dir, sıfır noktasıdır şu an için. Yarın daha eskisi bulanabilir. İçerisinde külçe olarak, muhtemeldir ki Kıbrıs'tan işlenmiş plakalar haline getirilmiş bakır yüklü bir gemi. Üzerinde 1500 kilogram bakır yükü olan 14 metre uzunluğundaki gemide, bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izniyle kazılar yapılacak. Eserler ortaya çıkmaya başlayacak. Bunların konservasyonu sonra da sergilenmesi işi var."

Toplantı, açıklamanın ardından basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA