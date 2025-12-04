Çok Bulutlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.12.2025 16:37

Türkiye'nin yeni sondaj gemileri yan yana geldi

Türkiye'nin enerji filosuna eklenen 5. ve 6. ultra derin deniz sondaj gemileri, Mersin'deki Taşucu Ağalar İskelesi'nde yan yana görüntülendi.

Türkiye'nin yeni sondaj gemileri yan yana geldi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) devredildikten sonra Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarına demirleyen 6. sondaj gemisi, Ağalar İskelesi'ne çekildi.

Karadeniz'de görev yapacak gemi, 30 Eylül'de kente ulaştıktan sonra kırmızı-beyaza boyanan 5. derin sondaj gemisiyle yan yana geldi.

Türkiye'nin yeni sondaj gemileri yan yana geldi

Aynı özelliklere sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemileri, dronla görüntülendi.

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından göreve katılacak olan ve henüz isimleri belirlenmeyen ikiz gemiler, limandaki işlemlerinin ardından görev yerlerine uğurlanacak.

ETİKETLER
Enerji Piyasası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TPAO
Sıradaki Haber
Togg'un yıl sonu hedefi 90 bin
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:37
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 4 beldeye hava saldırısı düzenledi
17:18
Katil İsrail, iki yıl boyunca Gazze ve Batı Şeria'da 316 arkeolojik ve tarihi alanı hedef aldı
17:10
Savunma ve havacılık sanayiinden ihracat rekoru
17:06
Merkez Bankası rezervleri 183,2 milyon dolara yükseldi
17:04
Çorum'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
16:49
Katil İsrail askerleri, Batı Şeria'da 12 yaşında bir çocuğu başından vurdu
İsrail askerleri Kalkilya’daki Kefr Saba Mahallesi’ni kuşatma altına aldı
İsrail askerleri Kalkilya’daki Kefr Saba Mahallesi’ni kuşatma altına aldı
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3 ve Albatros-S KİDA'dan Mavi Vatan'da güç gösterisi
Bayraktar TB3 ve Albatros-S KİDA'dan Mavi Vatan'da güç gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ