Çok Bulutlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.12.2025 16:25

Bakan Fidan, AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılarak hitapta bulundu.

Bakan Fidan, AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı
[Fotograf: İHA]

 

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Viyana'daki AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, toplantı marjında, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.

Bakan Fidan, AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesini hedefleyen müzakerelerdeki son durum değerlendirildi.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğuna dikkati çekerek müzakere fasıllarının açılmasını beklediklerini vurguladı.

ETİKETLER
Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı Avusturya
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç devlet politikasıdır, daha hassas bir sürece girildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:37
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 4 beldeye hava saldırısı düzenledi
17:18
Katil İsrail, iki yıl boyunca Gazze ve Batı Şeria'da 316 arkeolojik ve tarihi alanı hedef aldı
17:10
Savunma ve havacılık sanayiinden ihracat rekoru
17:06
Merkez Bankası rezervleri 183,2 milyon dolara yükseldi
17:04
Çorum'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
16:49
Katil İsrail askerleri, Batı Şeria'da 12 yaşında bir çocuğu başından vurdu
İsrail askerleri Kalkilya’daki Kefr Saba Mahallesi’ni kuşatma altına aldı
İsrail askerleri Kalkilya’daki Kefr Saba Mahallesi’ni kuşatma altına aldı
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3 ve Albatros-S KİDA'dan Mavi Vatan'da güç gösterisi
Bayraktar TB3 ve Albatros-S KİDA'dan Mavi Vatan'da güç gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ