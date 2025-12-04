Bakan Fidan, AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Viyana'daki AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, toplantı marjında, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesini hedefleyen müzakerelerdeki son durum değerlendirildi.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğuna dikkati çekerek müzakere fasıllarının açılmasını beklediklerini vurguladı.