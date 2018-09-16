Eşsiz manzarası ve tarihiyle Rize'nin görkemli kalesi: Zilkale

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin en görkemli 13 kalesini sıraladı. Dünya Doğayı Koruma Vakf'nın (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterdiği, Rize Fırtına Vadisi'nde bulunan Zilkale ise listede ilk sırada yer aldı.

Manzarasıyla yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakan sarp kaya üzerindeki kale, yaz döneminde 400 bin kişiyi ağırladı.

Çamlıhemşin ilçesindeki Zilkale'yi, 13'üncü yüzyılda bölgede yaşayan Kommenoslar 750 metre yükseklikte sarp kaya üzerine inşa etti. Kale, Cenevizliler başta olmak üzere Rumlar ve Osmanlılar tarafından 1800'lü yılların sonuna kadar kullanıldı.

"Doğası, şelaleleri ve kalesiyle bölge harika"

Yakın tarihte restore edilen ve Rize'deki önemli tarihi mekanlar arasında yer alan Zilkale, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Ahmet Emin Öztürk, ziyaret ettiği kalenin harika göründüğünü belirterek, "İlk kez geldim. Manzarası harika. Kalenin yeri çok hoşuma gitti" dedi.

İzmit'ten geldiklerini belirten Mehmet Ali Büyükköse de, "Doğası, şelaleleri ve kalesiyle bölge harika. Özellikle kale muhteşem. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz" diye konuştu.

Doğanın, yeşilin ve tarihin yolculuğu bir arada

Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu ise, Zilkale'nin birçok yönüyle gelen ziyaretçileri etkilediğini söyledi.

Hocaoğlu, tarihi ipek yolu güzergahında bulunan Zilkale için şunları söyledi:

"Bulunduğu konum itibariyle emsalsiz bir yerde. Özellikle son yıllarda Zilkale, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Bu yıl toplamda 400 bin kişi Zilkale'yi ziyaret etti. Bu çok önemli bir rakam ve her yıl ilgi giderek artıyor. Rize'ye gelen her ziyaretçi bu tarihin görkemli kalesini mutlaka görmeleri gerekiyor. Zilkale, suyun, doğanın, yeşilin ve tarihin yolculuğunu bir arada gösteriyor."

Kaynak: DHA