  • 15 EYLÜL 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.162
    EURO 7.176
  • BIST 94759.64
    ALTIN 236.427
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Safranbolu'da 67 tarihi dükkan restore edilecek

Safranbolu'da 67 tarihi dükkan restore edilecek

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 67 tarihi dükkanın ön cephesi yenilenecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Safranboluda 67 tarihi dükkan restore edilecek

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük Safranbolu'da 67 tarihi dükkanın ön cephesi restore edilecek.

Safranbolu Belediyesi tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKKA) sunulan "Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor" projesi, 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kabul edildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, proje kapsamında Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan 67 tarihi dükkanın ön cephe restorasyon çalışmasının başlatılacağını söyledi.

Proje sözleşmesinin imzalandığını anlatan Ürkemzer, "Dünya mirasımız Safranbolu korumacılıktaki başarısıyla adından sıkça söz ettirmekte. Bizler de bu önemli mirası koruma ve gelecek nesillere aldığımız gibi ulaştırmak adına çeşitli projeler gerçekleştirmekteyiz. Hazırlamış olduğumuz projenin BAKKA tarafından kabul edilmesi bizleri mutlu etti. Bu projenin kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Ürkmezer, BAKKA tarafından desteklenecek olan önemli bir projeyle ilçenin en çok ziyaretçi alan Tarihi Çarşı bölümünde bir çalışma yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu kapsamda, Saraçlar, Kunduracılar ve Semerciler sokaklarında, sokak sağlıklaştırması kapsamında 67 dükkanın ön cephe restorasyonunu başlatacağız. İnşallah projeyi kısa sürede tamamlayıp, halkımızın ve kentimizi ziyaret edenlerin hizmetine sunacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: tarihi çarşı, Safranbolu, restore, proje, dükkan, çalışma
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER