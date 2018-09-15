Safranbolu'da 67 tarihi dükkan restore edilecek

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük Safranbolu'da 67 tarihi dükkanın ön cephesi restore edilecek.

Safranbolu Belediyesi tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (BAKKA) sunulan "Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor" projesi, 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kabul edildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, proje kapsamında Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan 67 tarihi dükkanın ön cephe restorasyon çalışmasının başlatılacağını söyledi.

Proje sözleşmesinin imzalandığını anlatan Ürkemzer, "Dünya mirasımız Safranbolu korumacılıktaki başarısıyla adından sıkça söz ettirmekte. Bizler de bu önemli mirası koruma ve gelecek nesillere aldığımız gibi ulaştırmak adına çeşitli projeler gerçekleştirmekteyiz. Hazırlamış olduğumuz projenin BAKKA tarafından kabul edilmesi bizleri mutlu etti. Bu projenin kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Ürkmezer, BAKKA tarafından desteklenecek olan önemli bir projeyle ilçenin en çok ziyaretçi alan Tarihi Çarşı bölümünde bir çalışma yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu kapsamda, Saraçlar, Kunduracılar ve Semerciler sokaklarında, sokak sağlıklaştırması kapsamında 67 dükkanın ön cephe restorasyonunu başlatacağız. İnşallah projeyi kısa sürede tamamlayıp, halkımızın ve kentimizi ziyaret edenlerin hizmetine sunacağız."

Kaynak: AA