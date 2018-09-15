  • 15 EYLÜL 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.162
    EURO 7.176
  • BIST 94759.64
    ALTIN 236.427
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan sanatçı Güngör'ü anma mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan sanatçı Güngör'ü anma mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro ve sinemanın duayen ismi Şükran Güngör'ü vefat yılında rahmetle andı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoydan sanatçı Güngörü anma mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından 15 Eylül 2002'de yaşamını yitiren tiyatro ve sinema oyuncusu Şükran Güngör için anma mesajı yayımladı.

 


 

Sosyal medya hesabından Güngör'ün fotoğrafını da paylaşan Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"1951'de Fareler ve İnsanlar'da baş rol oynayarak adım attığı başarılarla dolu sanat hayatını 2001'de aldığı En İyi Erkek Oyuncu ve ardından gelen Yaşam Boyu Başarı ödülleriyle taçlandıran tiyatro ve sinemamızın duayen ismi Şükran Güngör'ü vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." 

Kaynak: AA

Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şükran Güngör
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER