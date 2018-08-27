Erciyes Dağı'nda tarifeli zirve tırmanışı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş.'nin 3 yıldır yaz döneminde düzenlediği tarifeli zirve tırmanışı, her hafta sonu yapılıyor.

Her yaştan doğaseverin katılabildiği tırmanış, profesyonel dağ rehberleri eşliğinde düzenleniyor.

Tekir bölgesinde toplanan katılımcılar, 2 bin 900 rakıma sahip Çobanini kamp alanına kurduğu çadırlarda konaklıyor. Gece saatlerinde tırmanışa başlayan doğaseverler, güneşin doğuşunu Erciyes'in 3 bin 917 rakımlı zirvesinde izleme imkanı buluyor.

Doğa tutkunları etkinlikten 150 liraya faydalanabiliyor.

2 haftalık tarifeler dolu

Erciyes A.Ş. Sportif Faaliyetler Şefi Ali Karakulak, kışın olduğu gibi Erciyes Dağı'nda yazın da sportif faaliyetlerin devam ettiğini söyledi.

Türkiye'deki dağlarda bir ilki gerçekleştirdiklerini anlatan Karakulak, şöyle konuştu:

"Tarifeli zirve tırmanışlarının 3. yılındayız. Kayseri dışından Ankara, İstanbul, İzmir ve Çanakkale gibi kentlerimizden ayrıca yurt dışından gelen dağcılarımız var. Her hafta sonu mekanik araçlarla kamp alanına çıkıyoruz. Burası Çobanini mevkisi, burada mola veriyoruz. Akşam ateşte yaptığımız saç kavurmayı yiyoruz. Yemekten sonra teknik toplantı yapıyoruz. Erciyes Dağı'nın artısını, eksisini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini misafirlerimize anlatıyoruz. Gece saat 02.30'da rehber eşliğinde zirve tırmanışına başlıyoruz. Kamp alanında kurulu çadırlarımız var, ulaşım sağlıyoruz. Jeneratör getirip dağ başında elektrik imkanı sağlıyoruz. Her saat sıcak çayımız var ve tüm bunlar çok hesaplı. Şu anda iki haftalık faaliyetlerimiz doldu."

Bugüne kadar 600'den fazla kişi zirve yaptı

Doğaseverleri Erciyes'e davet eden Karakulak, "Kamp yaptığımız 2 bin 900 rakımlı Çobanini Vadisi karanlık bir bölge. Samanyolu galaksisini ve yıldız kaymalarını izlemek için insanlar buraya akın ediyor" dedi.

Karakulak, bugüne kadar 600'den fazla kişinin etkinlik kapsamında zirve yaptığını, çoğunun ilk kez bu kadar yüksek rakıma çıktığını söyledi.

"Profesyonel ekiple tırmanıyoruz"

Konya'dan tırmanışa katılan üniversite öğrencisi Mustafa Eker, daha önce kendi imkanlarıyla zirveye çıkmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını anlattı.

Zirveye ulaşmanın zor olduğundan bahseden Eker, "Tek başına zirve kolay değil. Burada profesyonel bir ekiple tırmanışa geçiyoruz" dedi.

İstanbul'da bir şirkette yöneticilik yapan ve 3 arkadaşıyla zirve tırmanışına katılan Serhat Özaydın ise, daha önce Uludağ'a tırmandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ortam çok güzel, kampa gelenler mutlu. Zirveye tırmanacağız. Biraz soğuk, ağustos ayındayız ama hava 4-5 derece. Güzel bir tırmanış olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA