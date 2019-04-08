Kültür ve Turizm Bakanlığı Çini Sanatçısı Nida Olçar, Eskişehir Gökkuşağı Kafe'de çalışan 8 özel gereksinimli gence çini eğitimi vermeye başladı.

Yaklaşık 2 yıllık eğitimin sonunda engelliler, çizdikleri şekiller ve figürlerle çiniye hayallerini yansıttı.

Engellilerin çizimleriyle çiniden kalemlik, bileklik, kitap ayracı, kolye, saç tokaları, bardak, tabak ve hayvan figürleri hazırlandı. Bu eserler, 3-5 Mayıs'ta Atila Özer Karikatürlü Ev'de açılacak sergiyle beğeniye sunulacak.

"Hepsi birer sanatçı adayı"

Çini sanatçısı Olçar, geçen yıl kitap ayraçları yapıp elde ettikleri gelirle Eskişehir'deki bir futbol takımına destek olduklarını ifade etti.

Keyifli bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Olçar, şöyle konuştu:

"8 engelliye çini eğitimi verdik. Çocuklarımız hayal güçlerini çiniye yansıttı. Engellilerimizin her biri çok yetenekli, hepsi birer sanatçı adayı. Bu bir gönül işi. Engelli çocuklarımız hayal etti. Biz de onların çizgilerini çiniye yansıttık. Kalemlik, bileklik, kitap ayraçları, kolye, saç tokaları, bardak, tabak ve hayvan figürleri gibi çalışmalar yaptık. Bu yıl mayıs ayında açacağımız sergide özel gereksinimli gençlerimizin çini eserleri ziyaretçilerle buluşacak. Sergide arkadaşlarımızın yaptığı objeler ile Kütahya'dan getireceğim bazı eserler bulunacak."

"Çocukların hayallerini çinide görmek mutluluk verici"

Tepebaşı Belediyesi eğitmeni Fatma Kırkses ise, engellilerin çini yapmaktan büyük keyif duyduğunu ve mutluluklarının gözlerinden okunduğunu söyledi.

Kırkses, "Çalışma sonunda güzel eserler ortaya çıktı. Çocuklarımızın hayallerinin çiniye yansımasını görmek mutluluk verici" dedi.

24 yaşındaki Tugay Çankaya da çiniye hayallerini çizmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Birer kedi ve güvercin figürünün üzerine çizimler yaptım. O çizimleri çinin üzerinde görünce mutlu oluyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA