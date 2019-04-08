Çocukluğundan beri sazını elinden bırakmıyor Mehmet Artunay...

Bağlama, cura, cümbüş, saz gibi telli enstrümanları mesaiden arta kalan vakitlerde fırsat buldukça eline alıp, ailesine ve çevresine birbirinden güzel ezgilerden oluşan dinletiler sunuyor.

Enstrümanlara ilgisinin ilkokul çağında başladığını söyleyen Nevşehir İl Emniyet Müdürü Artunay, Polis Akademisi Türk Halk Müziği Korosu'nda cura ile yer aldığını anlattı.

"Çocukluğumun geçtiği Sivas'ın Zara ilçesinde neredeyse her evde enstrüman çalan insanlar vardı. Onlardan etkilenerek ilkokul yıllarında sazı elime aldım. Kendi çabamla öğrenmeye gayret ettim. Okul yıllarında etkinliklerde saz ve bağlama ile sahne alıyordum. Polis Akademisinde koro oluşturduk. 1982 yılından başlayarak 3 yıl boyunca TRT'de Polis Akademisi Türk Halk Müziği Korosu olarak program yaptık. Akademiden sonraki yıllarda fırsat buldukça bağlama çalmaya devam ettim."

Farklı hobilerin kişinin sosyal hayatına olumlu yansımaları olduğunu vurgulayan Artunay, türkü ve sazla bütünleşen kimliğinin bilinmesi dolayısıyla farklı ortamlarda kendisinden talepte bulunduğunda memnuniyet duyarak enstrümanla dinleti sunduğunu anlattı.

Artunay, türkülerin, Anadolu coğrafyasının en önemli kültürel değerlerinden birisi olduğunu belirterek, bir emniyet mensubu olarak bu değerin geleceğe taşınmasına katkı sunmaya gayret ettiğini söyledi.

"Türk halk müziği ile bütünleştim"

Müziğin hem kendisini rahatlattığını hem de toplumla bütünleştirdiğini belirten Artunay, şöyle konuştu:

"Türk Halk Müziği yalnızca müzik değil, aslında bizim sözlü tarihimiz. Hizmet ettiğimiz toplumun duygularını türkülerde bulabilirsiniz. Baktığınızda müzik ve polis aslında birbirine uygun gibi görülmüyor ama aramızda çok sayıda sanatçı var. Bir emniyet müdürü olarak türküleri yaşatmaya onu sevdirmeye çaba gösteriyorum. Bunu yaparken de ailem ve sosyal çevremden başladım. Dilim döndükçe türkünün önemi ve duygusunu anlatmaya çalışıyorum. Kişisel gelişimde bir enstrüman çalmanın veya hobi edinmenin faydaları var. Ben, türküleri yaşatmaktan ve buna emek vermekten dolayı son derece mutluyum."

Kaynak: AA