Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan Gelicik Tepesi, kentin uygun iklim koşulları sayesinde yamaç paraşütü yapan sporculara ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin farklı illerinden Mersin'e giden sporcular, kenti kuş bakışı gören Gelincik Tepesi'nden kalkış yaparak, gökyüzüne yükseliyor. Deniz manzarası eşliğinde havada süzülen uçuş tutkunları, gökyüzünde kaldıkları süre boyunca keyifli anlar yaşıyor.

Sporculara birçok avantaj sunan Gelincik Tepesi, elverişli arazi yapısıyla da acil iniş noktaları açısından kolaylık sağlıyor.

Gelincik Tepesi, iklimi ve arazi şartlarının uygunluğuyla, yamaç paraşütü yapmak isteyenlere dört mevsim uçma imkanı sunuyor.

"Uçuş anlarında kolaylıkla yükselebiliyorsunuz"

Bursa'dan kente giden Kerem Dinçer, bölgenin yamaç paraşütüyle ilgilenen sporcular için eşsiz kolaylıklar sağladığını söyledi.

Yaklaşık 12 yıldır uçtuğunu belirten Dinçer, "Gelincik Tepesi her hava koşulunda güzel oluyor. Uçuş anlarında kolaylıkla yükselebiliyorsunuz. Yarışmalar için uygun bir tepe. Burada her yıl çeşitli yarışmaların düzenlenmesini umut ediyoruz. Gelincik Tepesi zaten merkeze yakın bir noktada. Yamaç paraşütüne ilgi duyan herkes rahatlıkla gelip, uçabilir" diye konuştu.

"Şehir manzarası ayaklarımızın altında"

Muğla'dan giden Tolga Özkaynak da Gelincik Tepesi'nde keyifli anlar yaşadıklarını dile getirdi.

Uzun süredir yamaç paraşütü yaptığını, Gelincik Tepesi'nde de ilk kez uçma deneyimi yaşadığını ifade eden Özkaynak, şöyle konuştu:

"İlk kez geldiğimiz için 'Acaba uçabilir miyiz?' yönünde çekincelerimiz vardı. Geldik ve gördük ki gerçekten çok muazzam bir ortam, doğası harika. Şehir manzarası ayaklarımızın altında. Buranın her hava yapısına uygun take off (kalkış) yapısı var. Doğu yönünden ve denizden gelen rüzgarı da karşılıyor. Bence gayet güzel bir bölge. Zaten yamaç paraşütü hızla gelişen bir spor. Burası da çok rağbet görüyor."

