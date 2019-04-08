İstanbul’un Eminönü semti, her gün binlerce insanı ağırlıyor. Mısır Çarşısı, Yeni Cami, Gülhane Parkı, Yerebatan Sarnıcı gibi tarihi adresler, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında.

Bu özel yerlerin dışında Eminönü’ne yolu düşen herkesin mutlaka uğradığı bir nokta daha var. O da sahildeki balık ekmek tekneleri.

Yerli ve yabancı her kesimden insanın severek yediği balık ekmek, yaklaşık 60 yıldır bu teknelerde satılıyor.

12 yıl önce taşındılar

Balık ekmeğin serüveni Galata Köprüsü’nde başladı.

Ekmek arasında balık satan bu tekneler, ilk kuruldukları yıllarda sahile değil Galata Köprüsü’ne yanaşıyordu.

Kıyıda kalıcı olarak kalma izninin alınmasıyla birlikte, balık ekmek tekneleri 12 yıl önce Galata Köprüsü’nden Eminönü sahiline taşındı.

Teknelerin konumu değişse de sundukları lezzet ve gördüğü ilgi hiç değişmedi.

Kuşaktan kuşağa aktarılan gelenek

1960’lı yıllarda başlayan balık ekmek geleneği aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen ilk günkü gibi ilgi görmeye devam ediyor.

Modern ve günümüz şartlarına uygun şekilde işletilen balık ekmek tekneleri, bu geleneğin kuşaklar boyunca sürmesini sağlıyor.

Bu işi yapanlardan biri de Murat Yılmaz.

Yılmaz, babasından devraldığı işi 6 yıldır sürdürüyor.

"Buranın geçmişi üçüncü kuşaktan geldiği için 55-60 senelik mazisi var. Tarihi ismini alan dükkanlar gibi değil burası. Gerçekten tarihi bir ismi var. Tarihi dokuyu yaşatıyor. O yüzden Eminönü’nün güzel noktalarından birinde müşterilere hizmet veriyoruz."

Özel tasarıma sahip tekneler

Balık ekmek satışları, özel yapım teknelerde oluyor.Bunlar tamamen ahşap ve el yapımı oymalarla işleniyor.Haliyle müşterilerde nostaljik bir hava estiriyor.

Müşteriler bir yandan balıklarını yerken diğer yandan da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

Günün her saati ziyaretçilerden yoğun ilgi gören balık ekmek tekneleri, tezgahlarını sabah 9’da açıyor. Satışlar, akşam geç saatlere kadar devam ediyor.

Turistler de yoğun ilgi gösteriyor

Diğer birçok yiyecek gibi balık ekmeğin ünü de ülke sınırlarını aşmış durumda.

Tarihi Yarımada’yı ziyarete gelen turistler, Eminönü’ne de uğrayıp bu lezzeti tatmayı ihmal etmiyor.

Tekne çalışanlarından Ali Emre, yabancı ülkelerden sadece balık ekmek yemeye gelenler olduğunu söyledi.

"Yurt dışından gelen çok var. Yurt dışından gelenler buraya uğramadan, balık yemeden gitmiyorlar. Geri dönünce arkadaşları soruyorlarmış, ‘Eminönü’nde balık yediniz mi?’ Balık yedik derlerse İstanbul’a gitmeyi kabul ediyorlar. Yoksa ‘Sen nasıl İstanbul’a gittin de balık yemeden geri geldin’ diye kabul etmiyorlar."

Türkiye’nin diğer illerinden de gruplar halinde balık ekmek tatmaya gelenler var.

Günübirlik seyahat eden yerli turist, sadece balık yiyip memleketine geri dönüyor.

Haber: Mustafa Öztürk

Görüntü: İlyas Umut Özacar

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek