Konya, Karaman, Aksaray merkez ve ilçelerinde bulunan, yıllara meydan okuyan eserlerde, kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla restorasyon, onarım ve bakım çalışması yapılıyor.

Tarihi cami, han, hamam, türbe...

Tarihi cami, han, hamam ve türbe gibi eserler, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen proje ve restorasyon çalışmalarıyla yenileniyor. Ayrıca 2003'ten bu yana Konya'da 201, Karaman'da 46, Aksaray'da 25 eser restore edildi.

Ilgın'daki Çukur Camii, Akşehir İmaret Camii, Doğanhisar Pazar Camii, Bozkır Ulu Cami gibi birçok eser, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edilerek, neredeyse ilk günkü halini aldı.

Beyşehir'deki Eşrefoğlu Camii, Selçuklu dönemine ait en önemli eserlerden olan ve avlusunda Selçuklu hükümdarlarının kabirlerinin bulunduğu Alaaddin Camii, Osmanlı mimarisiyle göz kamaştıran Şerafettin Camii başta olmak üzere birçok önemli yapıda ise çalışmalar devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen ortak projeler kapsamında 3 eserde de çalışmalar sürüyor.

Konya ve çevre illerdeki restorasyonlar devam ediyor

Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç, üç ilde ecdadın emaneti tarihi eserlerde onarım çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Birçok eserin bakım ve onarımının kesintisiz devam ettiğini belirten Genç, "Önemli eserlerin çoğunu restorasyon kapsamında ele aldık. Bu eserlerin periyodik bakımlarını da sürekli yapıyoruz. Konya, Karaman ve Aksaray'da 70 civarında ecdat yadigarı eserimizin restorasyonu devam ediyor" dedi.

Selçuklu döneminin önemli eserlerinden Alaaddin Camii'nde restorasyon çalışmalarının büyük ölçüde bittiğine işaret eden Genç, "İnşallah 3-4 ay içinde açmayı planlıyoruz ancak mihrap ve türbedeki Selçuklu dönemine ait çinilerin çalışmaları bir süre daha devam edecek" ifadelerini kullandı.

Genç, restorasyonu tamamlanan eserlerin belirli bir takvime göre hizmete açıldığını dile getirerek, "UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Eşrefoğlu Camii'nin onarım ve restorasyon çalışmaları tamamlandı. Mihrap ve türbedeki çini uygulamalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: AA