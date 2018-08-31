Elpek bezi dokumacılığını geleceğe aktarıyor

Nilgün Efes, Zonguldak Ereğli'de unutulmaya yüz tutmuş elpek bezini yeniden canlandırma hedefiyle 20 yıl önce kurduğu atölyede, dokumacılığı yaşatan kadın ustalar arasında yer alıyor. Efes, her aşaması dikkat ve sabır isteyen işini azimle sürdürüyor.

Atölyesinde yaşları 30 ila 60 arasında değişen 3 kadına istihdam da sağlayan Efes, ev dekorasyonu için hazırladığı elpek bezlerini yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunarak, şehir turizmine katkı sağlamaya çalışıyor.

Tasarımlarını ve modelleri yenileyerek elpek bezinin zamana direnmesini sağlayan Efes, şehir kültürünü yansıtan dokumacılığı gelecek kuşakların da devam ettirmesini arzuluyor.

"Elpek bezini yeniden canlandırmayı hedefledim"

Elpek bezi atölyesi sahibi Nilgün Efes, bir gazetecinin girişimcilik üzerine yazdığı makalenin kendisini etkilediğini ve gazetecilik mesleğini bırakıp kendi işini kurmaya karar verdiğini söyledi.

İlçede unutulmaya yüz tutmuş elpek bezini yeniden canlandırma hedefiyle yola çıktığını anlatan Efes, elpek bezinin dokunmasını ustalarından gözlemleyerek öğrendiğini ve kurduğu atölyede bu sanatı ayakta tutmak için mücadele verdiğini belirtti.

Efes, elpek bezinin yapımı kadar tanıtımı ve pazarlanmasının da önemli olduğundan bahsederek, şöyle konuştu:

"Elpek bezi ilçede kaybolup gitmişti ve bir tane tezgah örneği bile yoktu. Bir iş kurmayı düşünüyordum, 'Bunu yapabilir miyiz, nasıl olur?' derken kolları sıvadık. 5 tezgahla üretime başladık. Bezi dokumakla bitmiyor. Pazarı da üretimde önemli bir kalemi oluşturuyor. Fuarlara açılarak hem pazar sorununu aştık hem de ilçede tekrar canlandırılıp dokunmaya başlandığını Türkiye'ye duyurmuş olduk."

Dikkat ve sabır gerektiriyor

Efes, elpek bezinin, çözgü hazırlama, tahar yapma, dokuma ve püsküllerinin bağlanma aşamalarının her birinin el işi olduğunu, dikkat ve sabır isteyen el sanatının aynı zamanda maliyeti bulunduğunu vurguladı.

Tüm el sanatlarında olduğu gibi elpek bezini dokumanın da emek ve zaman istediğini anlatan Efes, "Tasarımları güncelledik. Otantik haliyle dokumakla beraber güncel ihtiyaçlara yönelik şal, Amerikan servis ve günün modern evlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarımlarımızı güncellemiş olduk ve bugünlere getirdik" dedi.

Elpek bezini yaşatarak şehir kültürüne ve turizmine de katkı sağlamaya çalıştığını belirten Efes, şunları söyledi:

"Elpek bezi tezgahlarının evlere girmesini sağlayarak, hem ev kadınlarının üretime katılmasını ve istihdamlarını sağlamayı hem de bezin yaygınlaştırılmasıyla maliyetini aşağıya çekmeyi hedefliyoruz."

Nilgün Efes, elpek bezinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, 20 yıldır bezin tanıtımında, geliştirilmesinde önemli yol katettiklerini, bayrağı devralacak kadınlara elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını anlattı.

Kaynak: AA