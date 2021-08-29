8 bin yıllık bir geçmişiyle eşsiz bir atmosfer...

Efes antik kentteki tiyatro tadilattan çıktı, Uluslararası 4. Efes Opera ve Bale Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği festival kapsamında Carmen balesi sergilendi.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü Aydın Uştuk, "Carmen biliyorsunuz dünyanın en çok yapılan operası. Burada bale haline getirildi. Bazı yerleri kısaltılarak bazı yerleri birleştirilerek, flamenkoyu da ekleyerek, klasik balenin ötesinde biraz karıştırıldı. Opera, bale, flamenko gibi böyle üçü bir arada oldu. Çok da güzel oldu" dedi.

Festival 3 Eylül'de sona erecek

Gösteriyi 2 bin 400 kişi izledi.

Georges Bitez'in bestelediği "Carmen" operasının müziklerine de yer verilen gösteri, büyük beğeni topladı.

Uluslararası 4'ncü Efes Opera ve Bale Festivali, 3 Eylül'de düzenlenecek anma konseriyle sona erecek.