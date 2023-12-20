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Kültür-Sanat
TRT Haber 20.12.2023 13:58

Edebiyat yarışması severler için TRT Bil Bakalım’dan özel etkinlik

Edebiyat yarışması oynamak isteyenler için sınırlı süreyle açılan “Türk Edebiyatı” etkinliği; eserler, yazarlar, şairler ve şiirler hakkında pek çok sorusu ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Edebiyat yarışması severler için TRT Bil Bakalım’dan özel etkinlik

Kitaplar ve yazarlar hakkında eğlenceli bilgi yarışması arayan herkesin çok seveceği etkinlik tamamen ücretsiz ve reklamsız bir şekilde oynanabiliyor.

Turgut Uyar, Peyami Safa, Necip Fazıl Kısakürek ve Attila İlhan gibi edebiyatımıza iz bırakmış usta kalemler hakkındaki sorularla eğlenirken öğrenmenin keyfini çıkarmak isteyenleri bekliyor.

Türk Edebiyatı sevenler için sınırlı süreli etkinlik

Türk edebiyatına ait eserlere ne kadar hakim olduğunu ölçmek isteyen kullanıcılar etkinliği tamamladığında sadece bu etkinlik özelinde bir rozet kazanıyor. 50 sorudan oluşan etkinlik kullanıcılar için sadece TRT Bil Bakalım’da yer alacak.

Özel bilgi kartlarının da yer aldığı eğitici bilgileri kullanıcıyla buluşturan “Türk Edebiyatı” etkinliği edebiyat severleri bekliyor.

Edebiyat yarışması severler için TRT Bil Bakalım’dan özel etkinlik

TRT Bil Bakalım

TRT’nin dijital bilgi yarışması Bil Bakalım "Coğrafya", "Bilim", "Tarih", "Spor", "Genel Kültür", "Sinema TV" ve "Sanat" gibi ana başlıklar ile çeşitli alt kategorilerle kullanıcılara ücretsiz ve reklamsız bilgi yarışması oynama imkanı veriyor.  Yayınlandığı günden bu yana 5 milyon üzeri indirmeye ulaşan uygulama her hafta güncellenen etkinlikler ve taze kategoriler ile kendini yenilemeye devam ediyor.

TRT Bil Bakalım'ı indirmek için tıklayın: ANDROID | IOS

İster tek başına ister karşılıklı oynama imkanı

Kullanıcıların bireysel olarak oynayabilecekleri “tek başına”, rastgele rakiplerle veya arkadaşlarıyla yarışabilecekleri “karşılıklı” oyun modlarının yanısıra ülke ve dünya gündemine göre sürekli güncellenen farklı konuların yer aldığı “etkinlikler” modları yer alıyor. Aile ve arkadaşları ile kaliteli zaman geçirirken eğlenmek isteyenlerin adresi yine TRT Bil Bakalım olmaya devam ediyor.

Kullanıcıların aynı anda hem eğlenip hem öğrendiği uygulamada sıralamayı gösteren bir liderlik tablosu bulunuyor. Usta, şampiyon, araştırmacı, aydın, entelektüel, haritacı, tarihçi, okur, sanatçı gibi ünvanlarla kullanıcılar profillerini taçlandırabiliyor.

TRT Bil Bakalım'da oyuncu kendi oyununu kurup, dilediği kişiye davet gönderebiliyor, isterse 10 kişilik oyun oluşturup arkadaşlarıyla rekabet edebiliyor. TRT Bil Bakalım'ı diğer oyunlardan ayıran en önemli özelliği ise tamamen ücretsiz ve reklamsız olması. Kullanıcılar bu eğitici çevrim içi oyunun hiçbir aşamasında reklam veya ödeme ile karşılaşmadan kesintisiz eğlencenin tadını çıkarıyor.

TRT Bil Bakalım, Android ve iOS uygulama marketleri Play Store ve App Store'dan indirilebiliyor.

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