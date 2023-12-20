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Kültür-Sanat
AA 20.12.2023 12:03

'Film Mirasım' bir yılda 977 filmi erişime açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bir yıl önce erişime açılan "filmmirasim.ktb.gov.tr" adresinde farklı kategorilerde 977 film yayımlandı.

'Film Mirasım' bir yılda 977 filmi erişime açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan arşivdeki filmler restore edilerek, "http://filmmirasim.ktb.gov.tr" internet sayfasında erişime sunuluyor.

Dijitalleştirilen ve içerik tahlilleri yapılan filmler 6 Aralık 2022'den itibaren "filmmirasim.ktb.gov.tr" internet adresi ve "Film Mirasım" mobil uygulaması üzerinden yayımlanıyor.

İnternet sayfasındaki verilere göre, çalışma kapsamında videolar "1895-1918","1918-1938","1938-1950", "1950-1960", "1960 sonrası" ve "diğer" olmak üzere 6 bölümde toplandı.

Filmlere ilişkin bilgi ve açıklamalar Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Sinema Genel Müdürlüğünce oluşturuldu.

Nitrat tabanlı filmler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV Merkezince dijital ortama aktarıldı.

Erişime açılışının üzerinden bir yıl geçen sitede, şu anda "1895-1918" dönemine ait 71, "1918-1938" dönemine ait 130, "1938-1950" yıllarında kaydedilen 196, "1950-1960" yıllarında kaydedilen 230, "1960 sonrası"na ait 261 görüntü yer alıyor. Sayfadaki "diğer" sekmesi altında ise 89 film bulunuyor.

Atatürk'ün yurt ziyaretlerinden Meclis konuşmalarına görüntüler de sitede

Sitede, Osmanlı döneminden Cumhuriyet'e, fabrika işleyişinden öğretmen adaylarının idmanına farklı görüntüler yer alıyor.

Videolar arasında Enver Paşa'nın katıldığı Adapazarı Askeri İmalat Fabrikası açılışı, Ahırkapı Çadır ve Melbusat Fabrikası'nın işleyişi, cambaz, folklor gösterileri ve yarışmaların düzenlendiği şenlik, Darülmuallim'in idman talimleri, Sultan 5. Mehmet Reşat'ın cenaze töreni, Sultanahmet Mitingleri ile 1. Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşı'ndan görüntüler de bulunuyor.

Yurdun düşman işgalinden kurtuluş sürecine ait birçok videonun bulunduğu arşivde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Meclis konuşmaları, yabancı heyetleri kabulü, yurt ziyaretleri ve cenaze törenine ilişkin görüntülere de yer veriliyor.

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