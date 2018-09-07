Dünya Göçebe Oyunları'nda akıl oyunlarına ilgi büyük

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde "Birlikte Güç, Ruhta Güç" sloganıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Anadolu Ajansı ve TRT'nin medya ortağı olduğu Dünya Göçebe Oyunları'nda akıl oyunları yoğun ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un himayesinde 2 Eylül'de başlayan Dünya Göçebe Oyunları'nda Kırgız "Toguz Korgool", Türk "mangala" ve Batı Afrikalıların oynadığı "ovari" akıl oyunlarında da yarışmalar düzenlendi.

Issık Göl bölgesindeki Avrasya Oteli'nde düzenlenen yarışmalar, bugün sona erecek. Yarışmalarda derece alanlara ödülleri 8 Eylül'de dağıtılacak.

Kırgızistan Toguz Korgool Federasyon Başkanı Kamçıbek Kasımov, "Toguz Korgool, mangala ve ovari oyunlarına 36 ülkeden 196 kişi katıldı" dedi.

Kasımov, yarışmalarda Kırgızistan, Kazakistan, Türkiye ve Moğolistan'dan birer kişinin hakemlik yaptığını söyledi.

Türk mangala oyununun ilk kez 2. Dünya Göçebe Oyunları'na dahil olduğunu belirten Kasımov, "Türk akıl oyunu, Kırgızistan'da popüler oldu. Bu oyuna ilgi arttı. Biz de bu oyunu 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın branşları arasına aldık. 3. Dünya Göçebe Oyunları'nda mangala yarışmalarına 57 yarışmacı katıldı" diye konuştu.

3. Dünya Göçebe Oyunları'nda mangala yarışmalarında hakemlik yapan Türkiye Mangala Federasyonu Başkanı Rauf Özgen, yarışmalarda Türkiye'yi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından Attila Güven'in temsil ettiğini belirtti.

Özgen, Güven'in yarışmayı dördüncülükle tamamladığını ve para ödülü almaya hak kazandığını söyledi.

Türk yarışmacının rakibinin Kazakistan'dan uluslararası şampiyon Maksat Çotoyev olduğunu söyleyen Özgen, şunları belirtti:

"Mangalada 7 tur oynandı. Atilla, 7 turda 5 puan topladı. Rakibi çok güçlüydü. Kazak rakibi Çotoyev, uluslararası şampiyonlardan birisidir. Atilla'nın son turda Kazak rakibini yenip 5 puan alması bizim için ayrı bir övünç kaynağı oldu."

Özgen, Türkiye'nin ev sahipliğinde 2020'de yapılacak 4. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında düzenlenecek mangala yarışmalarına şimdiden hazırlanmaya başladıklarından bahsetti.

Dünya Göçebe Oyunları'nın Türkiye'de yapılmasıyla ilgili kararı olumlu bulan Özgen, "Bu, bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Göçebe oyunları ile ilgilenen sporcuları ülkemizde ağırlayacağız. Kendimizi tanıtmak, misafirperverliğimizi göstermek, organizasyon yeteneğimizi sergilemek bizim için çok büyük fırsattır" dedi.

Türk yarışmacı Güven de turnuvanın kendisine çok güzel bir tecrübe kazandırdığını ve gelecek yıllarda daha iyi sonuçlar alacağına inandığını söyledi.

Kaynak: AA