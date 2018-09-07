'19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali' başladı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu'da 19. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin meşalesi yakıldı.

Mahallenin Muhtarları ve Bizimkiler dizilerinin oyuncuları da katıldı

Köyiçi Meydanı'ndan başlayan ve Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşe, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Mahallenin Muhtarları ve Bizimkiler dizilerinin bazı oyucuları ve vatandaşlar katıldı.

Mahallenin Muhtarları ve Bizimkiler dizilerinin jeneriklerinin gösterildiği programda konuşan Kaymakam Ürkmezer, festivalin bu yıl 19'uncusunu düzenledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Festival 3 gün sürecek

Kaymakam Fatih Ürkmezer, 3 gün sürecek olan festivalin yapılmasında emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Ürkmezer, sinemaya önemli katkılar sağlayan ve unutulmazlar arasına giren sanatçılar Serpil Tamur, Anta Toros, Ayşe Kökçü, Alp Balkan, Ümit Yesin, Mine Şenhuy Teber, Müjgan Ağralı, Filiz Kaynak, Güler Ökten, Hikmet Körmükçü, Sabriye Kara, Atılay Uluışık, Songül Ülkü ve yönetmen Umur Bugay'a plaket takdim etti.

Plaket verilmesinin ardından festival meşalesi yakıldı.

Program, halk oyunları, Dj Emre Yıldırım performansı ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA