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Kültür-Sanat
AA 23.06.2024 13:15

Doğaseverlerin bayramda tercihi "Nemrut" oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut, Kurban Bayramı tatilinde doğaseverlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri oldu.

Doğaseverlerin bayramda tercihi "Nemrut" oldu
[Fotograf: AA]

Kentin en önemli turizm rotalarından olan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki göl, kente gelen turistlerin görmeden gitmediği noktalar arasında yer alıyor.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut, doğal güzellikleri ve seyrine doyumsuz manzarası ile Kurban Bayramı tatilinde de yüzlerce doğaseveri ağırladı.

Doğaseverlerin bayramda tercihi "Nemrut" oldu

Doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle ilgi çeken Nemrut'a gelenler, doğayla iç içe zaman geçirmenin tadını çıkardı.
Tur kapsamında Trabzon'un Akçaabat ilçesinden Nemrut Krater Gölü'ne gelen ziyaretçiler de burada hem horon tepti hem de cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle eşsiz manzarayı görüntüledi.

Doğaseverlerin bayramda tercihi "Nemrut" oldu

"Havası çok güzel"

Tur operatörü Serkan Baş, yaklaşık 75 misafirle bayram tatilini değerlendirmek için Trabzon'un Akçaabat ilçesinden Van'a geldiklerini söyledi.

Van'ın çok güzel ve keşfedilmesi gereken bir kent olduğunu ifade eden Baş, şöyle konuştu:

"Gezimiz kapsamında Nemrut Krater Gölü'nü görmek için Bitlis'in Tatvan ilçesine geldik. Gerçekten doğası harika. Güzel bir manzaraya sahip. Herkesin buraya gelmesi gerekiyor. Hava güneşli ama yakmıyor ve nemli değil. Bizim Karadeniz'in havası biraz nemli. Van Gölü'nün etrafını kara yoluyla gezebiliyorsunuz. Bu çok güzel. Van Gölü havzasının her yerinde hem tarih hem de doğa ve su var. Bu çok değerli."

Çocukları ve arkadaşlarıyla Nemrut'a gelen Nurcan Balcı Çakır da "İlk kez geldim. Geziyoruz, eğleniyoruz. Burası Karadeniz'den çok farklı ama çok güzel. Doğası harika. Bizim orası gibi nemli değil. Daha gezilecek çok yer varmış. Herkese buralara gelmeyi tavsiye ediyorum." diye konuştu.

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